Uyuşturucu kullandığı tespit edilmişti: Görevden alınan hakim sonuca itiraz etti

Çanakkale’de Aralık 2025’te yaşanan olayda, 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı kadın hakim F.K.T.’nin erkek arkadaşı Burak Doğan tarafından darbedildiği iddiasıyla başlayan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

İddiaya göre yaklaşık 6 aydır birlikte olan çift arasında, yanlışlıkla kadın hakimin evine gönderilen tatlı siparişi sonrası tartışma çıktı. Burak Doğan’ın, sevgilisinin evinde başka kişilerin bulunduğunu öğrenmesi üzerine adliye lojmanına giderek F.K.T'yi darp etti.

SORUŞTURMA SIRASINDA YEŞİL REÇETELİ İLAÇ TEMİN EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatıldı ve Çanakkale Adliyesi’ne müfettiş görevlendirildi. Soruşturma sırasında ise farklı iddialar gündeme geldi. Tanık ifadeleri, telefon yazışmaları ve lojman kamera kayıtları doğrultusunda lojmana sık giriş yaptığı belirtilen taksici Kadir Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin, araçta bulunan hapların kadın hakime ait olduğunu ve bazı yeşil reçeteli ilaçları Tekirdağ’dan temin ettiğini söylediği öne sürüldü.

SORUŞTUMA SIRASINDA HAKİM GÖREVDEN ALINDI

Soruşturma kapsamında kadın hakim F.K.T. hakkında geçici olarak üç aylık açığa alma kararı verildi. HSK müfettişlerinin yürüttüğü incelemelerde lojman, makam odası ve araçta aramalar yapıldığı; ayrıca kan, idrar ve saç örnekleri alındığı belirtildi.

Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde kan ve idrar örneklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı, ancak saç örneklerinde kokain izine rastlandığı bildirildi.

"SÜREÇ HATALI İŞLETİLDİ"

F.K.T.’nin ise bu sonuca itiraz ederek yeniden inceleme talebinde bulunduğu öğrenildi. Hakimin dilekçesinde, numune alma sürecinin usule uygun yürütülmediğini savunduğu ve örneklerin doğrudan adli tıp uzmanları tarafından alınması gerekirken sürecin hatalı işletildiğini öne sürdüğü belirtildi. Kadın hakimin ayrıca saç örnekleri üzerinde DNA karşılaştırması yapılmasını ve numunelerin yeniden Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesini talep ettiği kaydedildi.

F.K.T.’nin savunmasında, olay döneminde psikiyatrist kontrolünde bupropion etken maddeli Wellbutrin ile alprazolam etken maddeli Xanax kullandığını belirttiği, bu ilaçlarla birlikte kokain kullanımının ciddi sağlık riski oluşturduğunu ifade ederek kokain kullandığı iddiasını reddettiği öğrenildi.