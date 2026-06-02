Uyuşturucu baronu Tombul Jos'un kardeşi Hollanda'ya teslim edildi

Türkiye'de adli ve idari işlemleri tamamlanan uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers’in kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, bugün ülkesi Hollanda'ya iade edildi.

İSTANBUL'DA YAKALANMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT ile koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Hollanda tarafından "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan "Kırmızı Bülten" ile aranan uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers’in kardeşi 51 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers 16 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda İstanbul'un Pendik ilçesinde yakalanmıştı.

Şüphelinin, kardeşiyle birlikte kokain ticareti yaptığı ve bu suçlardan elde edilen gelirlerle çeşitli mal varlıkları edindiği tespit edildi.

HAKKINDA YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in 2024 yılında aynı dosya kapsamında yakalandığı ve daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Ancak dosyadaki süreç devam ederken hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

HOLLANDA'YA GÖNDERİLDİ

Türkiye'deki ifade işlemleri tamamlanan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Hollanda'ya gönderildi. (DHA)