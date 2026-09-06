Uygur çıkışı tepki toplamıştı: Erdoğan Diyanet Akademisi Başkanı'nı görevden aldı

Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla görevden alındı. Resmî Gazete'de yayımlanan kararda görev değişikliğinin gerekçesi belirtilmezken, Kaan'dan boşalan koltuğa Prof. Dr. Ahmet Bostancı getirildi.

Söz konusu görev değişikliği, Kaan'ın Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yaptığı tartışmalı ziyaret ve Çin devlet medyasına verdiği mülakatın hemen ardından geldi.

ÇİN DEVLET MEDYASINA: BURADA MODERN BİR HAYAT VAR

Karar'da yer alan habere göre Kaan, aralarında dokuz Müslüman ülkeden din adamlarının da bulunduğu 17 kişilik heyetle birlikte Sincan'a gitti. Çin devlet medyasına konuşan Kaan, bölgeye ilişkin önceki izlenimlerinin sınırlı ve "biraz ön yargılı" olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelip gördükten sonra gerçekten burada modern bir hayat var. Gelişmiş bir şehir standardı var."

Bölgedeki farklı etnik ve dinî grupların bir arada yaşamasını da olumlu bir dille aktaran Kaan'ın bu açıklamaları, Uygur Türklerinin maruz kaldığı hak ihlallerini tamamen görmezden geldiği gerekçesiyle kamuoyunda çok sert tepki topladı.

ÖNCE SAVUNDU ARDINDAN UYGURLARDAN HELALLİK İSTEDİ

Yükselen tepkilerin ardından geri adım atan Kaan, Çinli yetkililerle basına kapalı yapılan görüşmelerde başörtüsü yasağı, ezan, camilerde Kur'an-ı Kerim bulundurulmaması ve gençlerin camilere alınmaması gibi uygulamaları masaya yatırdığını iddia etti.

Röportaj sırasında Türkiye'yi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı temsil ettiği için "diplomatik bir dil" kullanmayı tercih ettiğini savunan Kaan, sözlerinin bağlamından koparıldığını ileri sürerek Uygurlardan helallik istedi.

BM "İNSANLIĞA KARŞI SUÇ" PEKİN İSE "REFAH" DİYOR

Diyanet heyetinin "modern hayat" övgüleri yönelttiği bölge, uluslararası insan hakları örgütlerinin ve Birleşmiş Milletler'in takibinde bulunuyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 2022 yılında yayımladığı raporda, Sincan'daki Uygurlar ve diğer Müslüman topluluklara yönelik baskı politikalarının "insanlığa karşı suçlar" kapsamına girebileceğini resmen kayıt altına almıştı. Çin yönetimi ise bölgedeki tüm hak ihlali suçlamalarını reddetmeyi sürdürüyor.