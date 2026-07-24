Uyarılar peş peşe geliyor! İstanbul dahil birçok ilde denize girmek yasak

İstanbul'un Şile, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde bugün dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, bugün ve yarın denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Eyüpsultan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe sınırları içindeki plajlarda olumsuz hava ve deniz şartları (şiddetli rüzgar ve dalga) nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebiyle bugün denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

HATAY'DA YARIN DENİZE GİRİŞLER YASAKLANDI

Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girişler yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, bölgede beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Temmuz Cumartesi denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Yasağın kent genelindeki tüm sahillerde geçerli olduğu ifade edilen açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa yer verilmemesi adına vatandaşların alınan karara hassasiyetle uymaları, görevli kurum ve güvenlik personelinin uyarı ve yönlendirmelerini dikkate almaları istendi.

DÜZCE'NİN AKÇAKOCA SAHİLİNDE DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Düzce'nin Akçakoca sahilinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesinin sahil kesimlerinde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Olumsuz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

Öte yandan, sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri yönünde uyarıyor.

ADANA'DA YARIN DENİZE GİRİŞLER YASAKLANDI

Adana'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre Ceyhan, Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 25 Temmuz Cumartesi kent genelindeki tüm sahillerde denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların can güvenliğiyle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları adına, alınan karara titizlikle uymaları, görevli kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almaları istendi. (AA)