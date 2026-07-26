Uyarı sonrası sinirler gerildi! Zabıta ile esnaflar birbirine girdi

Olay, 24 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde, Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, kaldırımları işgal ettikleri gerekçesiyle bazı esnafları uyardı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Yapılan uyarının ardından zabıta ekipleri ile bazı esnaflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Polis, tarafları güçlükle ayırarak olayın daha fazla büyümesini engelledi. Yaşanan kavga anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (DHA)