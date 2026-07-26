Uyarı sonrası sinirler gerildi! Zabıta ile esnaflar birbirine girdi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bazı esnaflar ile kaldırım işgali yaptıkları gerekçesiyle kendilerini uyaran zabıta ekipleri arasında kavga çıktı. Arbede de polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından kaydedildi.
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Olay, 24 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde, Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, kaldırımları işgal ettikleri gerekçesiyle bazı esnafları uyardı.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Yapılan uyarının ardından zabıta ekipleri ile bazı esnaflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Polis, tarafları güçlükle ayırarak olayın daha fazla büyümesini engelledi. Yaşanan kavga anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi