Uyarı gelmişti, süre bugün doluyor: Aracınız trafikten men edilebilir, hemen kontrol edin:

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için tanınan süre bugün sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), araç sahiplerini son ödeme tarihi konusunda bir kez daha uyardı. Vergisini zamanında ödemeyen sürücüler yalnızca gecikme faiziyle değil, araçlarını ilgilendiren önemli kısıtlamalarla da karşı karşıya kalacak.

MTV ÖDEMEYENLERİ HANGİ YAPTIRIMLAR BEKLİYOR?

MTV borcunun ödenmemesi halinde araç sahiplerini birçok işlemde engeller bekliyor. Vergi borcu bulunan araçların satış işlemleri gerçekleştirilemezken, araç muayenesi de yapılamıyor.

Muayenesini yaptıramayan araçlar trafikte tespit edildiğinde idari para cezası uygulanıyor. Aynı aracın ikinci kez denetimde yakalanması halinde ise araç trafikten men edilebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, son güne bırakılan ödemelerin geciktirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

GELİR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİ İÇİN DE SON GÜN

Bugün yalnızca Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti için değil, 2025 yılında elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödemesi için de son gün.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın duyurusuna göre, süresi içinde ödeme yapmayan mükellefler gecikme faizi ve diğer yasal yaptırımlarla karşılaşabilecek.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Araç sahipleri MTV ödemelerini farklı kanallar üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Ödeme yapılabilecek kanallar şunlar:

* Dijital Vergi Dairesi

* GİB Mobil Uygulaması

* Anlaşmalı bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları

* Kredi kartı, banka kartı veya banka hesabı

* Yurt dışında faaliyet gösteren bankalara ait kartlar

* PTT iş yerleri

* Vergi daireleri

Dijital Vergi Dairesi üzerinden ödeme yapmak isteyenler, şifreye ihtiyaç duymadan plaka bilgisi ile birlikte T.C. kimlik numarası ve tescil ya da sahiplik belgesi tarihini girerek işlemlerini tamamlayabiliyor.

DOLANDIRICILIK UYARISI

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet üzerinden ödeme yapacak vatandaşlara da önemli bir uyarıda bulundu. Mağduriyet yaşanmaması için ödeme işlemlerinin yalnızca gib.gov.tr adresi veya bankaların resmi internet siteleri ile mobil uygulamaları üzerinden yapılması gerektiği belirtildi.

Yetkililer, sahte internet sitelerine karşı dikkatli olunması ve ödeme sırasında resmi kanalların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.