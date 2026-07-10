Üsküdar'da Ermeni mezarlığı tahrip edildi: 1 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye Ermeni Patrikliği ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgilere göre olay, 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece saatlerinde Üsküdar Bağlarbaşı'nda meydana geldi. Kimliği daha sonra M.K. olarak belirlenen bir kişi, mezarlığın çevre duvarını aşarak içeri sızdı.

Mezarlık içerisinde ilerleyen saldırgan, ebedi istirahatgâhlarında bulunan altı mezara ve alandaki bir çeşmeye zarar verdi. Üsküdar Surp Garabet Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu, gün ağarınca fark edilen tahribatın ardından vakit kaybetmeden durumu emniyet birimlerine bildirdi.

ÖZELLİKLE HAÇ MOTİFLERİ HEDEF ALINDI

Saldırının boyutunu ve neyi hedef aldığını ise Üsküdar Surp Garabet Kilisesi Vakfı Başkanı Rafi Kirkoryan aktardı. Agos'a konuşan Kirkoryan, mezarlıktaki tarihi çeşmenin alt kısmında yer alan çanak bölümünün kırılarak tahrip edildiğini belirtti. Kirkoryan ayrıca, zarar verilen altı mezar taşının üzerinde yer alan haç motiflerinin özellikle hedef alınarak tahrip edildiğini söyledi.

BAŞSAVCILIKTAN RE'SEN SORUŞTURMA VE GÖZALTI

8 Temmuz'da mezarlıktaki tahribatın bildirilmesi ve ihbarın yapılması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği saha ve teknik çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin M.K. olduğu tespit edildi.

Şüpheli M.K., kolluk kuvvetleri tarafından 9 Temmuz 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, 10 Temmuz 2026 tarihinde mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Başsavcılıkta ifadesi alınan M.K., "tutuklanma" talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

"TOPLUMUMUZU DERİNDEN ÜZEN BİR OLAY"

Yaşanan azınlık mezarlığına yönelik saldırının ardından Türkiye Ermeni Patrikliği resmi bir açıklama yayınladı. Patriklik Makamı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üsküdar Surp Garabet Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Patriklik Makamı'na iletilen bilgiye göre, 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece saatlerinde Bağlarbaşı Surp Garabet Mezarlığı'nda toplumumuzu derinden üzen bir olay yaşanmıştır. Mezarlığın duvarını aşarak içeri giren bir şahıs, altı mezara ve bir çeşmeye zarar vermiştir. Söz konusu menfur saldırı, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından vakit kaybedilmeksizin emniyet birimlerine bildirilmiştir.

Emniyet birimleri, olayın aydınlatılması, saldırganın tespit edilerek yakalanması ve adalet önüne çıkarılması amacıyla hızlı ve kararlı bir şekilde soruşturma başlatmıştır. Patriklik Makamı, toplumumuzun kutsal değerlerine ve ebedî istirahatgâhlarına yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınamakta; olayın aydınlatılması için hassasiyetle çalışmalarını sürdüren emniyet birimlerine teşekkür etmektedir. Gelişmeler Patriklik Makamı tarafından yakından takip edilmektedir."