Üsküdar Belediyesi binasına Sinem Dedetaş'ın o sözleri asıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, aralarında "suç örgütü liderliği" iddiasının da bulunduğu suçlamalar yöneltilerek cuma akşamı çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Tekirdağ Çorlu’daki Karatepe Cezaevi’ne sevk edilen Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi binasına iki dikkat çekici metin asıldı. Binaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözü ile tutuklanan Başkan Sinem Dedetaş'ın "Hepimizi de içeri atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek" şeklindeki ifadeleri yer aldığı afişler yerleştirildi.

"İFTİRALAR MİLLETİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMÜYOR"

Belediye binasına asılan sözler, Sinem Dedetaş'ın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleşen ilk dalga operasyonun ardından belediye meclisinin nisan oturumunda yaptığı konuşmaya dayanıyor. Dedetaş, meclis kürsüsünden yaptığı o konuşmada operasyonları ve yöneltilen suçlamaları şu sözlerle eleştirmişti:

"Bugün kimsenin yüzü doğru düzgün gülmüyor. Yaşanan olaylar, üzerimize atılan iftiralar insanların yüzünü güldürmüyor. Ben şu tarafa bakıyorum: Sadece siyaset yapın, insanları karalayın, iftira atın, içeri atın... Bize ait olmayan para görüntüleri sanki belediyeninmiş gibi lanse edilsin; iki dakika içinde bu yalanlansın, dekontlar ortaya çıksın... Bu süreç bu şekilde hiçbir yere gitmeyecek."

"BU EKONOMİ BU ŞEKİLDE DÜZELMİYOR"

Konuşmasında adalet mekanizmasının işleyişine ve ülkedeki ekonomik duruma dikkat çeken Dedetaş, tepkisini şu ifadelerle sürdürmüştü:

"Hepimizi içeri alsanız da bu milletin yüzü gülmeyecek. Bunlar milletin yüzünü güldürmüyor. Bu ekonomi bu şekilde düzelmiyor. Bize istediğiniz kadar iftira atabilirsiniz. Nasıl olsa serbest, kimseye bir şey olmuyor! O yüzden diyorum ya, umarım adalet herkese eşit işler. O zaman belki bu kadar rahat iftira atılamaz."