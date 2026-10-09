Uşak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 4 şirkete el konuldu

Uşak’ta savcılık tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında bağış ve yardım faaliyeti adı altında suç işlendiği iddia edildi.

Soruşturmada MASAK raporlandırılan yola çıkıldı. Yapılan açıklamaya göre 860 binin üzerinde işlemde 5,1 milyar TL'lik para hareketi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir polis memurunun hesabında 130 milyon liradan fazla hareketlilik tespit edildi.

Ayrıca 5.1 Milyarlık para hareketliliğinin tek bir kaynaktan geldiği de tespitler arasında yer aldı.

Savcılık talimatı ile 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken , 333,4 milyon TL nakit paraya el koyuldu. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla soruşturma kapsamındaki 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

BAĞIŞ VE YARDIM HESABI AÇILMIŞ

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada , yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli şahıs, şirket ve dernek hesapları üzerinden dolaştırılarak aklandığına yönelik tespitlere ulaşıldı.

Jandarma ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahis para transferlerini organize etmek amacıyla kullanılan bir panel sistemine ait yazışmalar tespit edildi.

15 Nisan 2025 tarihli yazışmalarda, bir kullanıcının belirli bir banka hesabına beş ayrı işlemde toplam 500 bin TL gönderilmesi talimatını verdiği belirlendi.

İncelemelerde, çeşitli işlem açıklamaları kullanılarak farklı hesaplardan çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

MASAK RAPORU

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) 6 ve 25 Ağustos 2026 tarihli analiz raporları ile jandarma birimlerinin incelemelerinde, soruşturmaya konu özel ve tüzel kişiliklere ait hesaplarda 1 Ocak 2021-21 Eylül 2026 tarihleri arasında 860 bin 88 işlemde toplam 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Bu finansal hareketlilik içerisinde yaklaşık 175 milyon TL'nin yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması amacıyla çeşitli hesaplara aktarıldığı değerlendirildi.

153 MİLYON TL AKLANDI

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, para transferlerinde kullanılan belirli işlem açıklamaları oldu. MASAK incelemesine göre, 12 Mart 2025 ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından gerçekleştirilen 1.430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin 33 TL aktarıldı.

Normal bağışlarda ortalama işlem tutarı yaklaşık 1.640 TL seviyesindeyken, incelemeye konu transferlerde bu tutarın 108 bin 52 TL'ye yükseldiği belirlendi. Ayrıca para transferlerini gerçekleştiren kişilerden 363'ü hakkında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı MASAK istihbarat kayıtları bulunduğu tespit edildi.

ŞİRKET GELİRİ TEK KAYNAKTAN

Mali incelemelerde, soruşturmaya konu hesaplardan bir şirkete yüz milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Şirketin 2023-2026 döneminde banka hesaplarına giren toplam 330 milyon 638 bin 162 TL'nin yaklaşık 303,8 milyon TL'sinin tek bir tüzel kişiliğe ait hesaplardan geldiği tespit edildi.

Böylece şirketin hesaplarına giren paranın yaklaşık yüzde 92'sinin aynı kaynaktan aktarıldığı ortaya çıktı.

POLİSİN HESABINA 130 MİLYONDAN FAZLA PARA GİRDİ

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer tespit ise Ankara'da görev yapan bir polis memurunun banka hesaplarında ortaya çıktı. MASAK'ın 3 Eylül 2026 tarihli raporuna göre, polis memuru M. Ş.'nin hesabında bir yıllık dönemde 135 milyon TL tutarında para giriş ve çıkışı bulunduğu belirlendi.

Banka görevlileriyle yapılan görüşmelerde polisin söz konusu hesabı yardım toplamak amacıyla kullandığını beyan ettiği, ancak herhangi bir yardım toplama izninin bulunmadığı tespit edildi. İncelemelerde, 5 Şubat 2025 ile 5 Şubat 2026 tarihleri arasında hesabına farklı yardım açıklamalarıyla toplam 97 milyon 380 bin 537 TL aktarıldığı belirlendi.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Siirt, Antalya ve Kocaeli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet suçları” kapsamında 32 kişi, 1 dernek ve 4 şirkete yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri uygulandı. Operasyonda 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

4 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla, soruşturma kapsamında bulunan 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Operasyon kapsamında soruşturmaya konu tüzel kişiliklere ait toplam 414 banka hesabından 33'ünde bulunan 333 milyon 430 bin TL nakit para donduruldu.

Ayrıca yaklaşık 184 milyon TL değerindeki 7 taşınmaz ve 16 araca el koyma işlemi uygulandı.