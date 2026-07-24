Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Uşak'ta savaş gibi kavga: Silah konuştu 13 kişi yaralandı

Uşak'ta savaş gibi kavga: Silah konuştu 13 kişi yaralandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki sanayi sitesinde iki esnaf grubu arasında çıkan silahlı kavgada 13 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle ateş edilirken, şüphelilerden biri gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Uşak'ta savaş gibi kavga: Silah konuştu 13 kişi yaralandı

Sivaslı ilçesindeki sanayi sitesinde tornacılık yapan M.A. ve oğlu E.A. ile çelik çatı ve römork imalatı yapan S.B. ve kardeşi B.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu M.A. ile çevredeki iş yeri sahipleri ve vatandaşların da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı. Olayda ayrıca B.B. ve E.A. da darp sonucu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Düğün salonunda silahlı çatışma: Sokak ortasında elinde tüfekle kaçtılarDüğün salonunda silahlı çatışma: Sokak ortasında elinde tüfekle kaçtılar

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Şüphelilerden S.B. gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uşak Kavga Yaralı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro