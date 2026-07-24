Uşak'ta savaş gibi kavga: Silah konuştu 13 kişi yaralandı

Sivaslı ilçesindeki sanayi sitesinde tornacılık yapan M.A. ve oğlu E.A. ile çelik çatı ve römork imalatı yapan S.B. ve kardeşi B.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu M.A. ile çevredeki iş yeri sahipleri ve vatandaşların da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı. Olayda ayrıca B.B. ve E.A. da darp sonucu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Şüphelilerden S.B. gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.