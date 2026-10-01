Uşak'ta 2 bin 500 yıllık tarih! Devasa tapınak duvarı gün yüzüne çıktı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bulunan Blaundos Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda önemli bir keşfe imza atıldı. Kuzey Tapınağı'nı çevreleyen, yaklaşık 250 metre uzunluğundaki temenos duvarı gün yüzüne çıkarıldı. Helenistik döneme uzanan duvarın yaklaşık 2 bin 500 yıllık olduğu değerlendiriliyor.

Büyük İskender'in Anadolu seferi sırasında Makedonya'dan gelen askerler tarafından yerleşim yeri olarak kullanılan Blaundos, bu özelliği nedeniyle "garnizon kenti" olarak da biliniyor. Üç tarafı Ulubey Kanyonu'nun derin vadileriyle çevrili olan antik kent, tek girişinin bulunması sayesinde doğal bir kale görünümü taşıyor.

KAZILAR KUZEY TAPINAĞI'NDA YOĞUNLAŞTI

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kentte ziyaretçileri, ana giriş kapısına yaklaşık 500 metre mesafede restorasyonu tamamlanan su kemerleri karşılıyor. Girişe yaklaşık 200 metre uzaklıkta ise kentin önemli yapılarından biri olan Kuzey Tapınağı yer alıyor.

Blaundos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, 2018 yılında başladı. Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yıl boyunca sürdürülen çalışmalar, son dönemde Kuzey Tapınağı'nda yoğunlaştırıldı.

Tapınakta geçen yıl başlayan ve bu yıl da devam eden kazılarda, yapının temel bölümünün büyük kısmı ortaya çıkarıldı. Çalışmalar sırasında tapınağın kutsal alanını çevreleyen ve tapınaktan daha eski olduğu belirlenen duvar kalıntılarına ulaşıldı.

2 BİN 500 YILLIK DUVAR ORTAYA ÇIKARILDI

Uşak Müzesi Müdürü ve Blaundos Antik Kenti Kazı Başkanı İlhan Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazıların tapınağın temenos olarak adlandırılan, kutsal ve sivil kullanıma kapalı alanında yürütüldüğünü belirtti.

Söz konusu alanın rahiplerin kullanımına ayrıldığını aktaran Çavuş, tapınağı dikdörtgen biçiminde çevreleyen duvarın tamamının ortaya çıkarıldığını söyledi. Temel kazılarında Helenistik döneme ait izlere rastlandığını belirten Çavuş, Kuzey Tapınağı'nın yaklaşık 1900 yıllık olmasına karşın çevresindeki duvarın çok daha eski bir döneme tarihlendirildiğini ifade etti.

Çavuş, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu yıl kazı çalışmalarımızı kentin girişindeki Kuzey Tapınağı'nda yoğunlaştırdık. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi tapınağın en dış alanında bulunan temenos (kutsal alan) duvarı. Yaklaşık 2500 yıl önce yapılan 250 metre uzunluğundaki temenos duvarını açığa çıkardık. Aynı zamanda temenos duvarının içinde tapınağa su sağlayan su hatlarını da açığa çıkardık. Bununla birlikte tapınak alanında Roma döneminden kalma sikkeler bulduk."

Bulunan sikkelerin, dönemin inançları ve adak gelenekleri hakkında bilgi verdiğini belirten Çavuş, vatandaşların dileklerini tanrılara adak olarak sunduklarını ve bu amaçla para kullandıklarını değerlendirdiklerini kaydetti.

KUTSAL ALAN İLE SOSYAL ALANI AYIRAN DUVAR

Kuzey Tapınağı'nın kentin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Çavuş, temenos duvarının kutsal alanı sosyal alandan ayırdığını ifade etti.

Çavuş, kutsal alanın tabanından tapınağın naos olarak adlandırılan bölümüne kadar kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek temenos alanındaki varlıkların tanrı veya tanrıçalara ait kabul edildiğini ve kutsallık atfedildiğini söyledi.

ANTİK KENT TURİZMİNE KATKI SAĞLIYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar da Blaundos Antik Kenti'nin her yıl yaklaşık 350 bin yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirtti.

Antik kentte yürütülen arkeolojik kazı ve ortaya çıkarma çalışmalarının bölgenin tarihî mirasının tanıtılması ve turizmin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını ifade eden Çakar, çalışmaların kentin kültürel değerlerinin daha görünür hâle gelmesine katkı sağladığını kaydetti.