Halk TV Türkiye Ürün var ama alıcı yok! TIR dolusu karpuzu isyan ederek toprağa döktü

Ürün var ama alıcı yok! TIR dolusu karpuzu isyan ederek toprağa döktü Amasya'da bir TIR şoförü, alıcı çıkmayınca 10 gün TIR'ında beklettiği karpuzu imha etti. O anları kayda alan şoför, duruma tepki gösterdi.