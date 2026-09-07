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Halk TV Türkiye Ürün var ama alıcı yok! TIR dolusu karpuzu isyan ederek toprağa döktü

Ürün var ama alıcı yok! TIR dolusu karpuzu isyan ederek toprağa döktü

Amasya'da bir TIR şoförü, alıcı çıkmayınca 10 gün TIR'ında beklettiği karpuzu imha etti. O anları kayda alan şoför, duruma tepki gösterdi.

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Ürün var ama alıcı yok! TIR dolusu karpuzu isyan ederek toprağa döktü

Konya'dan TIR'ına yüklediği karpuzlara Trabzon'da alıcı bulamayan Amasyalı şoför duruma tepki gösterdi.

TIR DOLUSU KARPUZA ALICI BULAMADI

Yükünü 10 gün boyunca araçta bekletmek zorunda kalan şoför, karpuzları toprağa dökerek imha etti.

Ürün var ama alıcı yok! TIR dolusu karpuzu isyan ederek toprağa döktü - Resim : 1

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DURUMA İSYAN EDEREK ÇÖPE DÖKTÜ

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde karpuzları döktüğü anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldıran şoför, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Konya'dan bir araba karpuz yükledik, Trabzon'a götürdük. Kime söylediysek alan olmadı, malı kimseye satamadılar. 10 gündür arabamızı işgal ettiler. Sonunda biz de 'Karpuzu çöpe dökelim' dedik."

TIR şoförü ayrıca imha işlemini yasal yollarla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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