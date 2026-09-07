Ürün var ama alıcı yok! TIR dolusu karpuzu isyan ederek toprağa döktü
Amasya'da bir TIR şoförü, alıcı çıkmayınca 10 gün TIR'ında beklettiği karpuzu imha etti. O anları kayda alan şoför, duruma tepki gösterdi.
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Konya'dan TIR'ına yüklediği karpuzlara Trabzon'da alıcı bulamayan Amasyalı şoför duruma tepki gösterdi.
TIR DOLUSU KARPUZA ALICI BULAMADI
Yükünü 10 gün boyunca araçta bekletmek zorunda kalan şoför, karpuzları toprağa dökerek imha etti.
DURUMA İSYAN EDEREK ÇÖPE DÖKTÜ
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde karpuzları döktüğü anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldıran şoför, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:
"Konya'dan bir araba karpuz yükledik, Trabzon'a götürdük. Kime söylediysek alan olmadı, malı kimseye satamadılar. 10 gündür arabamızı işgal ettiler. Sonunda biz de 'Karpuzu çöpe dökelim' dedik."
TIR şoförü ayrıca imha işlemini yasal yollarla gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi