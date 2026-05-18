Ünlü şarkıcıların sahnesi otel fiyatlarını uçurdu: 500 bin lirayı bulanlar var!

23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp, 31 Mayıs Pazar günü sona erecek 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, tatilcilerin en çok tercih ettiği oteller bayram konseri programı hazırlayanlar olurken, 4 gecelik konaklama için istenen fiyatlar dudak uçuklattı.

Antalya'da sanatçıların konser vereceği otellerde 2 kişi için en ucuz oda fiyatı 4 gece için 122 bin TL'den başlıyor, otele göre 208 bin TL'ye kadar yükseliyor. Bu otellerde oda kalitesinin yükselmesi durumunda fiyatlar 500 bin TL'yi aşabiliyor. Özel villalar için fiyatlar daha da artıyor.

KKTC'deki otellerde ise 2 kişi 4 gece için en ucuz oda 97 bin TL'den başlayıp 200 bin TL'yi buluyor. Oda kalitesi arttıkça fiyatlar 500 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.

KKTC'DE ÜNLÜ YAĞMURU

Ünlü sanatçıların bu bayramda da en çok konser düzenleyeceği yerlerden biri ise yine KKTC otelleri olacak. 23 Mayıs'ta başlayacak konserler 30 Mayıs'a kadar sürecek.

Bafra'da Emre Altuğ, Aleyna Tilki ve Aşkın Nur Yengi, İskele'de Funda Arar, Selami Şahin, Yalın, Girne'de Ziynet Sali, Alişan, Seda Sayan, Serkan Kaya, Yıldız Tilbe, Derya Uluğ, Gülşen, Deha Bilimler, Zeynep Bastık konser verecek.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'teki otellerde Mahsun Kırmızıgül, Merve Özbey, Arem Özgüç ve Arman Aydın, Alya ve Emre Altuğ gibi isimler sahne alacak.

Kemer'deki otellerde ise Cenk Eren, Özcan Deniz, Ebru Gündeş, Bengü, Hakan Altun, Buray, Gökhan Tepe, Ziynet Sali, Ajda Pekkan ve İskender Paydaş gibi isimler konser verecek.

Bodrum'da Edis, Sapanca'da Rober Hatemo sahnede olacak. (DHA)