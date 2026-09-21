Ünlü oyuncunun kiracısını sokak ortasında dövdüler: Taciz iddiasına böyle yanıt verdi

Ünlü oyuncu Wilma Elles'in kiracısı Ramazan Beleda, Gaziosmanpaşa'da komşusu ve yakınları tarafından taciz iddiasıyla darbedildi.

Olay, 16 Eylül saat 20.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Ramazan Beleda ve eşi Deniz Beleda, taksi bekledikleri sırada eski komşuları İ.Y. ve yanındaki 3-4 erkekle karşılaştı. İ.Y.'nin, olaydan yaklaşık iki gün önce Ramazan Beleda'nın kendisini sözlü olarak taciz ettiğini iddia ettiği ve bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktığı öne sürüldü. Beleda çifti, İ.Y. ve daha önce tanımadıklarını belirttikleri kişilerin kendilerine hakaret ve tehditler savurduğunu, ardından da darbettiklerini söyledi.

OLAY ANI KAMERADA!

Olay anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ramazan Beleda'nın darbedildiği, gruptaki kadının ise cep telefonuyla yaşananları görüntülediği görüldü.

Saldırının ardından Şehit Ali Okyay Polis Merkezi Amirliği'ne giden Ramazan ve Deniz Beleda, İ.Y. ile beraberindeki kişiler hakkında şikayette bulundu. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Ramazan Beleda'nın kiracısı olduğu evin sahibinin oyuncu Wilma Elles olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından Elles'in Beleda ile telefonla görüştüğü ve yaşanan süreci yakından takip edeceğini belirttiği öğrenildi.

"ÜZERİME İFTİRA ATILDI"

Taciz iddiasına yanıt veren Ramazan Beleda, şu ifadeleri kullandı:

"Olayın gerçekleştiği evi biz 20 gün öncesinden tutmuştuk. Tuttuğumuz ev ters dubleks olduğu için elektrik, su ve doğalgaz ödemesi ortak olmasından dolayı üst komşularımızla tartışma yaşadık. Anlaşmazlık sonucu olay bu noktaya geldi. Benim hanımefendiyi taciz ettiğimi ve paralarını çaldığımı iddia ediyorlar. Hepsinden şikayetçiyim. Olayın gerçekleştiği çevrede kamera kayıtları da vardır. Üzerime iftira atıldı. Somut delillerim ve ses kayıtlarım da vardır. Olayın aslı bu şekilde değildir.

"WILMA ELLES, KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞINI SÖYLEDİ"

Tuttuğumuz evin sahibi oyuncu Wilma Elles’tir. Kendisi sosyal medya üzerinden bizimle iletişime geçti, konunun takipçisi olacağını söyledi. Kavga olduğu için de tuttuğumuz evin emlakçısı bizi evden çıkarmak zorunda kaldı. Olayın olduğu gün bir ön sokaktan arkadaşlarımız gelip bizi alacaktı. Biz böyle bir saldırıya uğradık. Olay günü eşimde evin içinde, çocuğumda." (DHA)