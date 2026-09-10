Ünlü oyuncu Melisa Döngel trafikte dehşeti yaşadı! Silahını çıkarıp tehdit etti
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, Sarıyer'de trafikte yol verme tartışması yaşadığı sürücü tarafından silahlı tehdit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, Sarıyer'de trafikte yaşadığı tartışma nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Yol verme nedeniyle başlayan tartışmada Döngel ve arkadaşı, tartıştıkları sürücü tarafından silahla tehdit edildi.
Olay, 9 Eylül'de Sarıyer'deki Katar Caddesi üzerinde meydana geldi. Melisa Döngel ve arkadaşı Mehmet Fatih Saruhan, araçlarıyla seyir halindeyken başka bir sürücüyle yol verme nedeniyle tartışma yaşadı.
Tartışmanın ardından diğer sürücünün aracını yolun ortasında durdurduğu ve otomobilinden indiği belirtildi.
ARAÇTAN İNİP SİLAHINI ÇIKARDI
NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, sürücü, Melisa Döngel ile arkadaşının bulunduğu aracın yanına gelerek silahını çıkardı ve tehditlerde bulundu. Yaşananlar, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olayın ardından büyük korku yaşayan Melisa Döngel, durumu polise bildirdi.
TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, silahla tehditte bulunduğu öne sürülen sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.