Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Ünlü marka Zara'da veri skandalı: Milyonlarca müşterinin bilgileri sızdı! 'Dikkatli olun' açıklaması geldi

Ünlü marka Zara'da veri skandalı: Milyonlarca müşterinin bilgileri sızdı! 'Dikkatli olun' açıklaması geldi

Dünyanın en büyük perakende devlerinden Zara, milyonlarca müşteriye ait gezinme verileri, satın alma geçmişi ve iletişim bilgilerinin sızdığını açıkladı. Şirket olası dolandırıcılık girişimlerine karşı “dikkatli olun” uyarısı yaptı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ünlü marka Zara'da veri skandalı: Milyonlarca müşterinin bilgileri sızdı! 'Dikkatli olun' açıklaması geldi
Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü moda markası Zara, müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında önemli bir veri güvenliği olayını doğruladı. Şirket, 14 Nisan tarihinde üçüncü bir tarafça barındırılan veri tabanlarına yönelik yetkisiz erişim tespit edildiğini açıkladı.

Zara'nın açıklamasına göre siber olay sonucunda bazı müşterilere ait iletişim bilgileri, satın alma geçmişleri, gezinme verileri, cihaz kimlikleri ve müşteri hizmetleri kayıtları gibi analitik amaçlarla kullanılan verilere erişildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Kiralık hesap ilanlarına dikkat: Günlük 100 bin lira ve yurt dışı tatili vadediyorlarKiralık hesap ilanlarına dikkat: Günlük 100 bin lira ve yurt dışı tatili vadediyorlar

Şirket, banka kartı bilgileri, ödeme araçları, şifreler ve hassas kişisel verilerin ihlalden etkilenmediğini vurguladı.

Ünlü marka Zara'da veri skandalı: Milyonlarca müşterinin bilgileri sızdı! 'Dikkatli olun' açıklaması geldi - Resim : 3

Olayın ardından güvenlik protokollerinin devreye alındığı ve kapsamlı incelemeler gerçekleştirildiği belirtilirken, Zara yönetimi müşteri gizliliği açısından "önemli bir risk bulunmadığını" savundu.

'BAĞLANTILARA TIKLAMAYIN'

Yetkililere ve medyaya bildirilen veri ihlalinin ardından şirket, müşterilerini olası dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Zara, özellikle şüpheli e-postalar, acil ödeme talepleri ve kişisel bilgi isteyen mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, güvenilir olmayan bağlantılara tıklanmaması ve bilinmeyen dosyaların açılmaması çağrısında bulundu.

Tüm yaşananlara rağmen Zara, ticari platformlarının kesintisiz hizmet vermeye devam ettiğini ve müşteri işlemlerinin normal şekilde sürdürüldüğünü açıkladı.

Veri ihlalinin kaç müşteriyi etkilediği ve erişilen bilgilerin kapsamına ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

Zara'dan yapılan açıklama şöyle:

Ünlü marka Zara'da veri skandalı: Milyonlarca müşterinin bilgileri sızdı! 'Dikkatli olun' açıklaması geldi - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dolandırıcılık Uyarı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro