Ünlü marka Zara'da veri skandalı: Milyonlarca müşterinin bilgileri sızdı! 'Dikkatli olun' açıklaması geldi

Dünyaca ünlü moda markası Zara, müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında önemli bir veri güvenliği olayını doğruladı. Şirket, 14 Nisan tarihinde üçüncü bir tarafça barındırılan veri tabanlarına yönelik yetkisiz erişim tespit edildiğini açıkladı.

Zara'nın açıklamasına göre siber olay sonucunda bazı müşterilere ait iletişim bilgileri, satın alma geçmişleri, gezinme verileri, cihaz kimlikleri ve müşteri hizmetleri kayıtları gibi analitik amaçlarla kullanılan verilere erişildi.

Şirket, banka kartı bilgileri, ödeme araçları, şifreler ve hassas kişisel verilerin ihlalden etkilenmediğini vurguladı.

Olayın ardından güvenlik protokollerinin devreye alındığı ve kapsamlı incelemeler gerçekleştirildiği belirtilirken, Zara yönetimi müşteri gizliliği açısından "önemli bir risk bulunmadığını" savundu.

'BAĞLANTILARA TIKLAMAYIN'

Yetkililere ve medyaya bildirilen veri ihlalinin ardından şirket, müşterilerini olası dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Zara, özellikle şüpheli e-postalar, acil ödeme talepleri ve kişisel bilgi isteyen mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, güvenilir olmayan bağlantılara tıklanmaması ve bilinmeyen dosyaların açılmaması çağrısında bulundu.

Tüm yaşananlara rağmen Zara, ticari platformlarının kesintisiz hizmet vermeye devam ettiğini ve müşteri işlemlerinin normal şekilde sürdürüldüğünü açıkladı.

Veri ihlalinin kaç müşteriyi etkilediği ve erişilen bilgilerin kapsamına ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

Zara'dan yapılan açıklama şöyle: