Ünlü iş insanı özel uçağıyla köyüne indi

İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla eşiyle birlikte Ankara'nın Polatlı ilçesinden havalanarak memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyüne 2 saat 45 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi. Bu özel uçuş için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin alındı.

ANKARA'DAN HAVALANDI, KÖYÜNE İNDİ

İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla eşiyle birlikte Ankara'nın Polatlı ilçesinden havalanarak memleketi Şiran'ın Çakırkaya köyüne iniş yaptı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin alarak uçuşunu gerçekleştiren Ünsal, köye sorunsuz bir şekilde iniş sağladı.

İniş yapılacak alanın kaymakamlık ve belediye ekiplerince temizlendiğini belirten Ünsal, alanda yapılan çalışmalar sayesinde inişi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade etti.

"HEM MUHTARLAR HEM DE KÖYLÜLER BİZİ KARŞILADILAR"

Ünsal ailesini karşılayan köylüler uçakla fotoğraf çektirdi. Yaşanan bu anları değerlendiren Ünsal, "Hem muhtarlar hem de köylüler bizi karşıladılar. Heyecan yaşadılar. Uçakla fotoğraf çekildiler." dedi.

"FARKLI DUYGULAR YAŞADIM"

Köyünün üzerinde uçmanın kendisini duygulandırdığını dile getiren Ünsal, "Kuşbakışı izlemek beni çok heyecanlandırdı. Farklı duygular yaşadım. Zaman zaman bölgede uçuşlarımızı yapacağız. Bölgemizin tanıtımına katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu. (AA)