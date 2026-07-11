Ünlü iş adamının öldüğü kazanın bilirkişi raporu ortaya çıktı: Tehlikeli rotaya girmiş

Yalova'dan Bozcaada'ya giderken teknesi parçalanmış halde bulunan ve hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada bilirkişi raporu ortaya çıktı. Uzman bilirkişi, Yukay'ın güvenli rotada ilerlediğini, yük gemisinin ise kendisi için belirlenen güvenli güzergâhı terk ederek tehlikeli rotaya girdiğini söyledi.

ÜNLÜ İŞ ADAMININ ÖLDÜĞÜ KAZANIN BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Geçen yıl Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldıktan sonra teknesi parçalanmış halde bulunan ve günler süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşılan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın dördüncü duruşması Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkemenin talebi üzerine SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan uzman bilirkişi ve kılavuz kaptan Harun Dokuz, kazaya ilişkin teknik değerlendirmelerini mahkemeyle paylaştı.

Bilirkişi Harun Dokuz, Halit Yukay'ın kullandığı yatın güvenli seyir güzergâhında ilerlediğini, buna karşın AREL-7 isimli yük gemisinin kendisi için belirlenmiş trafik ayrım hattını terk ederek daha riskli bir rotaya yöneldiğini ifade etti.

TEHLİKELİ ROTAYA GİRMİŞ

Dokuz, "Halit Yukay'a ait yat güvenli bir yoldan gidiyor ancak AREL-7 gemisi kendisi için tahsis edilmiş, tehlikelerden arındırılmış yolu terk ederek tam tersine tehlikelerle dolu olduğu belirlenmiş bir yola giriyor. Yani ana yoldan ara yola giriyor" dedi.

Trafik ayrım hattı dışına çıkmanın hukuken mümkün olduğunu belirten bilirkişi, bunun kaptana ilave dikkat ve sorumluluk yüklediğini, söz konusu bölgelerin daha yüksek risk taşıdığını vurguladı.

Duruşmada söz alan Halit Yukay'ın kız kardeşi Tuna Meier, yük gemisi kaptanının denizde gördüğü tekne parçalarını zamanında yetkililere bildirmediğini öne sürerek sanıklardan şikayetçi olduklarını yineledi.

Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay ise yargılamanın daha fazla uzamamasını istemediklerini belirterek davanın bir an önce karara bağlanmasını talep etti.

MAHKEMEDEN YENİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İSTEDİ

Taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

Mahkeme ayrıca Ekinlik Adası'nda bulunan tekne parçalarının yeniden incelenmesine, hazırlanacak teknik raporun denizcilik fakültelerinde görev yapan çatma hukuku uzmanları ile gemi mühendislerinden oluşacak bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KAPTANIN 9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Şirket yetkilisi ile gemi mürettebatından oluşan diğer sanıklar hakkında ise "yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (DHA)