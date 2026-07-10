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Halk TV Türkiye Ünlü baharat markasının kekiğinden yabancı madde çıktı: Bakanlık listeye aldı!

Ünlü baharat markasının kekiğinden yabancı madde çıktı: Bakanlık listeye aldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesine bir baharat firması daha eklendi. İstanbul Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren bir üreticinin piyasaya sürdüğü kekik ürününde, içeriği açıklanmayan yabancı madde tespit edildi.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Ünlü baharat markasının kekiğinden yabancı madde çıktı: Bakanlık listeye aldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 10 Temmuz 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesine bir baharat firması daha eklendi. İstanbul Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren Mustafa Öztürk isimli üreticinin "Mevsimsel Baharat" markasıyla sattığı kekikte yabancı madde tespit edildi.

Ünlü baharat markasının kekiğinden yabancı madde çıktı: Bakanlık listeye aldı! - Resim : 1

Parti numarası 06 olarak açıklanan üründe ne tür bir yabancı madde bulunduğu Bakanlık tarafından detaylandırılmadı. Ancak baharat sektöründe yabancı madde tespiti genellikle ürüne yaprak, dal, kum, toz gibi kekikle ilgisi olmayan maddelerin karıştırıldığına ya da üretim sürecinde yeterli ayıklama ve hijyen koşullarının sağlanmadığına işaret ediyor.

Ünlü baharat markasının kekiğinden yabancı madde çıktı: Bakanlık listeye aldı! - Resim : 2

Kekik, Türk mutfağının vazgeçilmez baharatları arasında yer alıyor ve özellikle açıkta satılan baharatlarda tağşiş riski yüksek kategoriler arasında gösteriliyor.

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Taklit ve tağşiş listesinin tamamına Tarım ve Orman Bakanlığı'nın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabilirsiniz. Şüpheli ürünlerle karşılaşan tüketiciler ALO 174 Gıda Hattı'nı arayarak ihbarda bulunabilir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği
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