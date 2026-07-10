Ünlü baharat markasının kekiğinden yabancı madde çıktı: Bakanlık listeye aldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 10 Temmuz 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesine bir baharat firması daha eklendi. İstanbul Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren Mustafa Öztürk isimli üreticinin "Mevsimsel Baharat" markasıyla sattığı kekikte yabancı madde tespit edildi.

Parti numarası 06 olarak açıklanan üründe ne tür bir yabancı madde bulunduğu Bakanlık tarafından detaylandırılmadı. Ancak baharat sektöründe yabancı madde tespiti genellikle ürüne yaprak, dal, kum, toz gibi kekikle ilgisi olmayan maddelerin karıştırıldığına ya da üretim sürecinde yeterli ayıklama ve hijyen koşullarının sağlanmadığına işaret ediyor.

Kekik, Türk mutfağının vazgeçilmez baharatları arasında yer alıyor ve özellikle açıkta satılan baharatlarda tağşiş riski yüksek kategoriler arasında gösteriliyor.

Taklit ve tağşiş listesinin tamamına Tarım ve Orman Bakanlığı'nın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabilirsiniz. Şüpheli ürünlerle karşılaşan tüketiciler ALO 174 Gıda Hattı'nı arayarak ihbarda bulunabilir.