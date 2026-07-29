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Halk TV Türkiye Üniversitelerde güvenlik soruşturması düzenlemesine Murat Emir'den sert tepki

Üniversitelerde güvenlik soruşturması düzenlemesine Murat Emir'den sert tepki

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de görüşülen torba yasanın 26. maddesine tepki gösterdi. Düzenlemenin öğretim elemanlarına güvenlik soruşturmasını zorunlu hale getirdiğini belirten Emir, akademik özgürlüğün zedeleneceğini belirtti.

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Üniversitelerde güvenlik soruşturması düzenlemesine Murat Emir'den sert tepki

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşmeleri süren torba yasanın 26. maddesine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Emir, söz konusu düzenlemenin kendileri açısından "kırmızı çizgi" olduğunu belirterek, kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Düzenlemenin 7315 sayılı Kanun'da değişiklik öngördüğünü kaydeden Emir, üniversitelerde görev yapacak tüm öğretim elemanlarının güvenlik soruşturmasına tabi tutulacağını belirtti. Bunun emniyet ve istihbarat denetiminin akademiye taşınması anlamına geldiğini savunan Emir, üniversitelerin eleştiri, sorgulama ve özgür düşüncenin merkezi olması gerektiğini, akademinin bir güvenlik meselesine indirgenemeyeceğini söyledi.

Teklifin yasalaşması halinde, genç bir araştırmacının geçmişte katıldığı bir basın açıklaması, imzaladığı bir bildiri ya da sosyal medya paylaşımı nedeniyle akademik kariyerinin başlamadan sona erebileceğini öne süren Emir, benzer bir düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından 2019 yılında, keyfiliğe karşı yeterli güvence içermediği gerekçesiyle iptal edildiğini hatırlattı.

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Düzenlemenin nitelikli bilim insanlarının yurt dışına yönelmesini hızlandıracağını da iddia eden Emir, söz konusu maddenin kararsız durumdaki genç akademisyenlere "burada size yer yok" mesajı verdiğini savundu.

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Emir, açıklamasını, "Bu güvenlik değil, akademiyi itirazsız, sorgusuz, tek tip hale getirme niyetidir. 'Güvenlik soruşturması' adı altında üniversiteyi itirazsız hale getirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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