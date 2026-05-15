Üniversitede rüşvet operasyonu: 3 profesör ve 1 doçent adliyeye sevk edildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan bazı doktorların çalışma yöntemleri mercek altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doktorların medikal firmalar aracılığıyla veya doğrudan hastalardan rüşvet aldıklarını tespit etti. Operasyonun temelini, kamu hizmetine erişimin bu yöntemlerle kısıtlandığı bulgusu oluşturdu.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Emniyet güçleri, elde edilen deliller üzerine 12 Mayıs günü operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı baskınlarda, aralarında İ.K., Ü.B., M.G.Ö. ve H.S.C. isimli doktorların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ‘Rüşvet’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi’ suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

10 HASTA YAKINI SERBEST, 8 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve rüşvet verdikleri belirlenen 10 hasta yakını, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 8 şüpheli ise bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

DÖRT DOKTOR VE DÖRT FİRMA TEMSİLCİSİ HAKİM KARŞISINDA

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin unvanları ve meslek grupları dikkat çekti. Şüphelilerin 3’ünün profesör, 1’inin doçent olmak üzere 4 doktor olduğu bildirildi. Diğer 4 şüphelinin ise medikal firma sahibi ve çalışanları olduğu öğrenildi. Soruşturma süreci adli makamlarda devam ediyor. (DHA)