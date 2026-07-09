Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? Taban puanları ve başarı sıralaması yeterli mi?
YKS tercih dönemine hazırlanan adaylar sadece taban puanı ve başarı sıralamasına bakarak karar vermemeli. Üniversite bölümü seçerken gelecek planlarınıza yön verecek gizli kalite kriterlerini ve program akreditasyonunu mutlaka sorgulayın.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının 22 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Bu süreçte adayların önünde oldukça geniş bir tercih dönemi bulunuyor. Yükseköğretim kalite güvencesi ve uluslararası program akreditasyonu alanında çalışmalar yürüten uzman isim Saygı Ünlü, üniversite tercih döneminin yalnızca basit bir yerleştirme süreci olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor. Tercih edilecek programların bir bütün olarak ele alınması, gelecekteki istihdam olanakları ve eğitim kalitesi açısından büyük önem taşıyor.
ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE SADECE PUAN VE SIRALAMA NEDEN YETERSİZDİR?
Pek çok öğrenci ve veli, geçmiş yılların taban puanları ve başarı sıralamalarına odaklanarak bir liste hazırlama eğilimindedir. Ancak uzmanlara göre bu yaklaşım tek başına eksik kalmaktadır. Saygı Ünlü, bir adayın kendisine sorması gereken asıl sorunun "Hangi üniversiteye girebilirim?" sorusundan daha fazlası olduğunu ifade ediyor.
Adayların, tercih etmeyi düşündükleri bölümlerle ilgili şu temel soruların yanıtlarını araması gerekiyor:
- Bu program bana eğitim süresi boyunca ne öğretecek?
- Beni mesleki açıdan nasıl yetiştirecek?
- Mezun olduğumda hangi yetkinliklere sahip olacağım?
- Mezuniyet sonrasında önüme nasıl bir kariyer yolu açacak?
BÖLÜM SEÇERKEN İNCELENMESİ GEREKEN 7 TEMEL KRİTER
Tercih dönemi başlamadan önce adayların sadece popüler kültürün veya çevrenin etkisiyle hareket etmemesi, akademik ve idari altyapıyı derinlemesine incelemesi öneriliyor. Bir programın kalitesini belirleyen unsurlar sadece teorik derslerden ibaret değildir.
Adayların bir bölümü listelerine eklemeden önce şu kriterlere göre detaylı bilgi edinmesi gerekmektedir:
|İncelenecek Kriter Türü
|Adaylar İçin Taşıdığı Önem ve Detaylar
|Müfredat Yapısı
|Ders içeriklerinin güncelliği, çağın ihtiyaçlarına uygunluğu ve teorik-pratik dengesi incelenmelidir.
|Uygulama Olanakları
|Laboratuvarlar, atölyeler, teknik altyapı ve saha çalışmalarının yeterliliği kontrol edilmelidir.
|Staj İmkanları
|Zorunlu veya isteğe bağlı staj süreçleri, üniversitenin sektörle olan iş birlikleri ve staj yeri sağlama kolaylığı araştırılmalıdır.
|Akademik Kadro
|Programdaki öğretim üyelerinin uzmanlık alanları, uluslararası yayınları ve sektörel deneyimleri incelenmelidir.
|Öğrenci Destek Hizmetleri
|Psikolojik danışmanlık, kariyer merkezi, burs olanakları, oryantasyon programları ve sosyal kulüplerin aktifliği değerlendirilmelidir.
|Mezun İzleme Sistemi
|Bölümün mezun ettiği öğrencileri takip edip etmediği, mezunların iş bulma oranları ve istihdam edildikleri sektörlerin şeffaflığı kontrol edilmelidir.
|Akreditasyon Durumu
|Programın ulusal veya uluslararası bağımsız kuruluşlarca tescillenmiş bir kalite belgesinin olup olmadığına bakılmalıdır.
"ÜNİVERSİTE TERCİHİ ASLINDA BİR PROGRAM KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİDİR"
Uluslararası akreditasyon süreçlerinde bir programın sadece ders listesinden veya ders isimlerinden ibaret görülmediğini belirten Saygı Ünlü, değerlendirme mekanizmalarının çok boyutlu olduğunu ifade ediyor. Kaliteli bir yükseköğretim programında; programın nasıl tasarlandığı, öğrencinin hangi bilgi ve becerilerle mezun olacağı, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, öğrenciye sunulan destek hizmetleri, mezunların takibi, sektör ve paydaş geri bildirimleri ile sürekli iyileştirme mekanizmaları bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle adayların da tercih listesini oluştururken benzer bir kalite değerlendirme bakış açısı geliştirmesi gerekmektedir.
ADAY ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE WEB SİTELERİNDE NELERE BAKMALI?
Günümüzde üniversitelerin ve bölümlerin kamuya açık şeffaf bilgileri adaylar için en önemli veri kaynağıdır. Web siteleri artık sadece birer tanıtım mecrası değil; aday öğrenciler, veliler, mezunlar, iş dünyası ve dış değerlendirme kuruluşları için şeffaflık alanı olarak kabul edilmektedir.
Bir aday, tercih etmeyi düşündüğü bölümün internet sayfasına girdiğinde şu bilgileri açık, güncel ve anlaşılır bir biçimde görebilmelidir:
- Programın genel amacı ve vizyonu,
- Güncel müfredat ve ders içerikleri,
- Uygulama, laboratuvar ve staj olanakları,
- Akademik kadronun yetkinliği ve uzmanlık alanları,
- Mezuniyet sonrası kariyer ve istihdam alanları,
- Ulusal veya uluslararası akreditasyon bilgisi,
- Öğrenci destek hizmetleri ve sosyal imkanlar.
Uzmanlar, bu bilgilerin eksik, güncel olmadığı ya da anlaşılır biçimde sunulmadığı durumlarda, adayların mutlaka ilgili üniversite ile iletişime geçerek soru sorması gerektiğinin altını çiziyor.
Yükseköğretimde Akreditasyon Ne Anlama Gelir ve Neden Önemlidir?
Akreditasyon, yükseköğretimde kalite kültürünün ve uluslararası standartların en önemli göstergelerinden biridir. Bir programın ulusal ya da uluslararası bir akreditasyon belgesine sahip olması, o bölümün bağımsız bir dış değerlendirme sürecinden başarıyla geçtiğini kanıtlar.
Akreditasyon tek başına bir tercih sebebi ya da tek karar verici unsur olmayabilir. Ancak programın kalite güvencesi, sürekli iyileştirme mekanizmaları, öğrenci geri bildirimlerinin dikkate alınması, mezun izleme sistemi ve eğitim-öğretim süreçlerini belirli dünya standartları çerçevesinde ele aldığını göstermesi bakımından çok güçlü bir kalite işaretidir.
Üniversite Adaylarının Tercih Döneminde Yanıt Araması Gereken 10 Soru
Bilinçli bir tercih listesi oluşturmak ve gelecekte pişman olmamak adına adayların bölümleri incelerken kendilerine ve üniversite yetkililerine sorması gereken rehber sorular bulunmaktadır.
Saygı Ünlü’ye göre tercih listesi kesinleşmeden önce şu 10 sorunun yanıtı mutlaka aranmalıdır:
|Sıra
|Tercih Öncesi Yanıtı Aranacak Kritik Sorular
|Bu Sorunun Yanıtı Adaya Ne Kazandırır?
|1
|Bu programın amacı açık ve net şekilde tanımlanmış mı?
|Bölümün vizyonunu ve nasıl bir eğitim felsefesi sunduğunu anlamayı sağlar.
|2
|Mezun olduğumda hangi bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacağım?
|İş dünyasının talep ettiği niteliklerle mezuniyet çıktılarının uyuşup uyuşmadığını gösterir.
|3
|Bölümün müfredatı güncel gelişmelere ve teknolojiye uygun mu?
|Demode bilgiler yerine sektörde geçerliliği olan güncel bir eğitim alınmasını garanti eder.
|4
|Uygulama, staj, laboratuvar, proje veya saha çalışması olanakları var mı?
|Teorik bilginin pratiğe dökülüp dökülmeyeceğini ve iş deneyimi kazanma şansını belirler.
|5
|Akademik kadro programın eğitim ihtiyaçlarını tam olarak karşılıyor mu?
|Derslerin alanında uzman hocalar tarafından verilip verilmediğini ortaya koyar.
|6
|Programdan mezun olanlar ağırlıklı olarak hangi alanlarda çalışıyor?
|Bölümün iş piyasasındaki karşılığını ve potansiyel iş alanlarını somutlaştırır.
|7
|Program kendi mezunlarını düzenli olarak izliyor ve takip ediyor mu?
|Üniversitenin mezuniyet sonrasında da öğrencisine ve eğitim kalitesine sahip çıktığını gösterir.
|8
|Eğitim süreçlerinde öğrenci geri bildirimleri dikkate alınıyor mu?
|Öğrencilerin eğitim kalitesini artırmada bir paydaş olarak görülüp görülmediğini anlamayı sağlar.
|9
|Programın ulusal ya da uluslararası düzeyde akreditasyonu var mı?
|Alınacak diplomanın küresel ve ulusal standartlarda asgari kaliteyi karşıladığını belgeler.
|10
|Üniversite bu programı geliştirmek için hangi kalite mekanizmalarını kullanıyor?
|Bölümün durağan mı yoksa sürekli kendini yenileyen dinamik bir yapıda mı olduğunu gösterir.
POPÜLER BÖLÜM HER ÖĞRENCİ İÇİN DOĞRU BÖLÜM MÜDÜR?
Tercih dönemlerinde bazı bölümler dönemsel olarak çok popüler hale gelebilmektedir. Ancak uzmanlar, sadece popülariteye dayanarak yapılan tercihlerin yüksek risk taşıdığı konusunda uyarıyor. Popüler görünen her bölüm, her öğrencinin ilgisine, yeteneğine ve kariyer hedeflerine uygun olmayabilir.
Doğru ve sağlıklı bir tercih; adayın önce kendisini tanıması, ardından ilgilendiği programı doğru analiz etmesi ve mezuniyet sonrası fırsatları gerçekçi bir vizyonla değerlendirmesiyle mümkündür. Öğrenciler bölüm seçerken sadece bugünkü sınav puanlarını ve sıralamalarını değil, dört yıl sonra nasıl bir mezun olmak istediklerini, hangi yetkinliklerle iş dünyasına adım atacaklarını hesaba katmalıdır.
TERCİH DÖNEMİNDE AİLELERİN ROLÜ NE OLMALIDIR?
Bu kritik süreçte ailelerin yaklaşımı da öğrencilerin geleceği üzerinde doğrudan belirleyici olmaktadır. Saygı Ünlü, ailelere yönelik yaptığı çağrıda, tercih döneminde öğrencilerin kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Ancak bu destek sürecinde karar mekanizmasının merkezinde adayın kendi ilgisi, yetenekleri ve kariyer hedeflerinin yer alması gerektiği, ailelerin baskıcı değil yönlendirici ve destekleyici bir rol üstlenmesinin kritik önem taşıdığı ifade ediliyor.
"TERCİH LİSTESİ SADECE BİR SIRALAMA HESABI DEĞİLDİR"
Üniversite tercih listesi hazırlanırken başarı sırası parametresi elbette teknik bir zorunluluk olarak dikkate alınmalıdır. Ancak listenin sadece matematiksel bir sıralama hesabından ibaret görülmesi büyük bir yanılgıdır. Üniversite tercihi yapmak, aynı zamanda öğrencinin gelecekte içinde yer alacağı, besleneceği ve gelişeceği akademik ve mesleki ekosistemi seçmesi anlamına gelir. Bu nedenle adayların üniversitenin genel popülaritesi veya bilinirliği kadar, doğrudan tercih edecekleri spesifik programın niteliğine de odaklanması gerekmektedir.