Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? Taban puanları ve başarı sıralaması yeterli mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının 22 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Bu süreçte adayların önünde oldukça geniş bir tercih dönemi bulunuyor. Yükseköğretim kalite güvencesi ve uluslararası program akreditasyonu alanında çalışmalar yürüten uzman isim Saygı Ünlü, üniversite tercih döneminin yalnızca basit bir yerleştirme süreci olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor. Tercih edilecek programların bir bütün olarak ele alınması, gelecekteki istihdam olanakları ve eğitim kalitesi açısından büyük önem taşıyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE SADECE PUAN VE SIRALAMA NEDEN YETERSİZDİR?

Pek çok öğrenci ve veli, geçmiş yılların taban puanları ve başarı sıralamalarına odaklanarak bir liste hazırlama eğilimindedir. Ancak uzmanlara göre bu yaklaşım tek başına eksik kalmaktadır. Saygı Ünlü, bir adayın kendisine sorması gereken asıl sorunun "Hangi üniversiteye girebilirim?" sorusundan daha fazlası olduğunu ifade ediyor.

Adayların, tercih etmeyi düşündükleri bölümlerle ilgili şu temel soruların yanıtlarını araması gerekiyor:

- Bu program bana eğitim süresi boyunca ne öğretecek?

- Beni mesleki açıdan nasıl yetiştirecek?

- Mezun olduğumda hangi yetkinliklere sahip olacağım?

- Mezuniyet sonrasında önüme nasıl bir kariyer yolu açacak?

BÖLÜM SEÇERKEN İNCELENMESİ GEREKEN 7 TEMEL KRİTER

Tercih dönemi başlamadan önce adayların sadece popüler kültürün veya çevrenin etkisiyle hareket etmemesi, akademik ve idari altyapıyı derinlemesine incelemesi öneriliyor. Bir programın kalitesini belirleyen unsurlar sadece teorik derslerden ibaret değildir.

Adayların bir bölümü listelerine eklemeden önce şu kriterlere göre detaylı bilgi edinmesi gerekmektedir: