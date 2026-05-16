Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Üniversite öğrencisine sopalı bıçaklı saldırı: Dehşet anları kamerada

Üniversite öğrencisine sopalı bıçaklı saldırı: Dehşet anları kamerada

Manisa'da üniversite öğrencisi Emrullah C., iki kişinin sopalı ve bıçaklı saldırısına uğradı. "Kız meselesi" yüzünden çıkan kavga anbean görüntülendi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu öğrencisi Emrullah C. ile kimliği belirsiz 2 kişi arasında 'kız meselesi' nedeniyle tartışma çıktı.

Kayadibi Mahallesi Halit Kayadipli Caddesi’nde yaşanan tartışma korku filmlerini aratmayan bir kavgaya dönüştü.

Üniversite öğrencisine sopalı bıçaklı saldırı: Dehşet anları kamerada - Resim : 1

3 KEZ BIÇAKLADI

Şahıslardan biri, Emrullah C.’yi yere yatırarak üzerine çıktı. Bu sırada diğer şüpheli, elindeki sopayla Emrullah C.’nin başına defalarca vurdu.

Ardından öğrencinin üzerinde bulunan şüpheli, yanında taşıdığı bıçakla Emrullah C.’yi 3 kez bıçakladı.

Üniversite öğrencisine sopalı bıçaklı saldırı: Dehşet anları kamerada - Resim : 2

Son Dakika | Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali birbirine girdi: Kavgaya müdahale eden 13 polis yaralıSon Dakika | Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali birbirine girdi: Kavgaya müdahale eden 13 polis yaralı

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Dehşet anları bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mahallelinin kavgayı balkondan izlediği, bir kişinin saldırganları uzaklaştırdığı anlar ile başka bir kişinin yaralı öğrenciyi yerden kaldırdığı anlar görüntülendi.

Üniversite öğrencisine sopalı bıçaklı saldırı: Dehşet anları kamerada - Resim : 4

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrullah C., buradaki tedavisinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kavga Saldırı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro