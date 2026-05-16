Üniversite öğrencisine sopalı bıçaklı saldırı: Dehşet anları kamerada

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu öğrencisi Emrullah C. ile kimliği belirsiz 2 kişi arasında 'kız meselesi' nedeniyle tartışma çıktı.

Kayadibi Mahallesi Halit Kayadipli Caddesi’nde yaşanan tartışma korku filmlerini aratmayan bir kavgaya dönüştü.

3 KEZ BIÇAKLADI

Şahıslardan biri, Emrullah C.’yi yere yatırarak üzerine çıktı. Bu sırada diğer şüpheli, elindeki sopayla Emrullah C.’nin başına defalarca vurdu.

Ardından öğrencinin üzerinde bulunan şüpheli, yanında taşıdığı bıçakla Emrullah C.’yi 3 kez bıçakladı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Dehşet anları bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mahallelinin kavgayı balkondan izlediği, bir kişinin saldırganları uzaklaştırdığı anlar ile başka bir kişinin yaralı öğrenciyi yerden kaldırdığı anlar görüntülendi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrullah C., buradaki tedavisinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)