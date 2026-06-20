Üniversite mezuniyetinde 1'incilerinin konuşması gündem oldu: Tüm salon ayakta alkışladı

Bilkent Üniversitesi’nde 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2026 mezuniyet törenlerinde bölüm birincilerinin konuşmaları sosyal medyada gündem oldu ve büyük beğeni topladı.

"OKULUMA 4 SENEDİR HER SABAH UYANDIĞIMDA KAPANMADAN VAR OLDUĞU İÇİN TEŞEKKÜR EDER, DİPLOMAMIN DA BİR ÖMÜR BENİMLE KALMASINI TEMENNİ EDERİM"

Psikoloji bölümünün birincisi öğrencinin konuşmasında şu sözler büyük alkış topladı:

"İtiraf etmeliyim ki aylardır içeriğini düşündüğüm bu konuşmayı Bilkent'teki 4 yıllık tecrübeme dayanarak son dakika haber verilen teslim tarihine yetiştirmek için tek gecede yazdım. Duygu ve düşüncelerini sizlerle paylaşma onur ve sorumluluğunun neden sadece bir not çizelgesine bakılarak bana verilmiş olmasından emin olamasam da bu mecranın temenni ve minnetimi paylaşmak için uygun olacağına karar verdim.

Temennim her çocuğun cinsiyeti, cinsel yönelimi, becerileri ve ilgi alanları ne olursa olsun sevilerek ve desteklenerek büyüyebilmesidir. Burs imkanları ile eğitimimi olanaklı ve verimli kılan ayrıca ücretsiz ringlerini esirgemeyerek ulaşım hakkımızı koruyan okuluma, 4 senedir her sabah uyandığımda kapanmadan var olduğu için teşekkür eder, diplomamın da bir ömür benimle kalmasını temenni ederim."

"HAYATTA KALMAKTAN DAHA POLİTİK BİR EYLEM YOK"

Arkeoloji Bölümü birincisinin konuşmasında eğitim hakkı elinden alınan ve hayallerinden vazgeçen gençlere yer verdi.