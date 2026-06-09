UNESCO listesindeki Kral Kızı'ndan 2 bin yıldır şifa akıyor

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Basilica Therma Roma Hamamı, havaların ısınmasıyla birlikte kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Halk arasında "Kral Kızı" olarak bilinen tarihi yapı, 2018 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ TAMAMLANDI

Tarihi hamamda Yozgat Müze Müdürlüğü gözetiminde yürütülen çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. 2022 yılında başlayan ve Ağustos 2024'te son bulan çalışmaların ardından antik bölge, turistler için çok daha konforlu bir gezi alanına dönüştü. Yapılan yeni düzenlemeler, tarihi eserin görünürlüğünü artırırken bölgeye gelen turist sayısını da hızla yükseltti.

2 BİN YILDIR AKAN ŞİFALI SU

Roma İmparatorluğu döneminden kalan bu tarihi hamam, mimari yapısı ve 2 bin yıldır aralıksız akan termal suyuyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 50 derece sıcaklığa sahip olan bu suyun şifalı olduğuna inanılıyor.

Efsaneye göre, Kayseri'de yaşayan bir Roma kralının amansız hastalığa yakalanan kızı, bu su sayesinde sağlığına kavuştu. Hamamın halk arasındaki ismi de bu eski inanıştan geliyor.

GEÇEN YIL 50 BİN KİŞİ GEZDİ

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan antik hamam, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden yoğun ilgi görmeye başladı. Hafta sonunu aileleriyle birlikte tarihi alanda geçiren ziyaretçiler, hem şifalı suyu inceliyor hem de antik atmosferde dinlenme fırsatı buluyor. Vatandaşlar, çevre düzenlemesinin ardından hamamın çok daha etkileyici bir görünüme kavuştuğunu belirtiyor.

İstanbul'dan ailesiyle gelen Celal Diril, tarihi yapının herkes tarafından görülmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Roma Hamamı herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Suyu şifalı, anlatmaya gerek yok."

Çocukluğunda da bölgeye geldiğini ekleyen Diril, alanın yeni halini şu sözlerle anlattı:

"Atmosfer gerçekten çok güzel. Çocukken de buraya geliyorduk. O zamanlar bu bölge henüz ortaya çıkmamıştı ama şimdi çok güzel olmuş. İki gün önce Nemrut Dağı'na çıktık. Orada yaşadığım büyüleyici atmosferi şu an burada da yaşıyorum. Herkesin gelip bu güzelliği görmesi gerekiyor."

Hafta sonunu ailesiyle birlikte tarihi hamamı gezerek değerlendiren Hamza Çelik ise memnuniyetini şu cümleyle dile getirdi:

"Çok güzel bir yer. Umarım herkes gelir ve görür. Gezdikçe topraklarımızın ne kadar değerli ve güzel olduğunu daha iyi anlıyoruz."

İlçede yaşayan ve çevre düzenlemesinin eseri daha görünür kıldığını belirten Aytekin Yücer de bölgedeki canlılığı şu sözlerle aktardı:

"Burada doğduğum için devamlı geliyoruz. Turistler geliyor, burayı geziyor ve ziyaret ediyor. Çok güzel bir yer. Sarıkaya'mız için önemli bir değer. Tarihle iç içe çay içiyor, dinleniyoruz."

(AA)