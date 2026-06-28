Ümraniye’de uyuşturucu baskını! 2 kişi tutuklandı

Ümraniye’de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde, uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonun ardından 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunun önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 17 Haziran’da Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Ekipler, ev ve çevresinde güvenlik önlemi alarak gerçekleştirdikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 kilo 173,11 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 AK-47 tüfeği ve şarjörü, 5 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

2 şüpheli, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ile 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçlarından cezaevine gönderildi. (DHA)