Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Ümraniye'de AVM'deki kafeye silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Ümraniye'de AVM'deki kafeye silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir alışveriş merkezindeki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ümraniye'de AVM'deki kafeye silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
Son Güncelleme:

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle alışveriş merkezindeki kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Ümraniye'de AVM'deki kafeye silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı - Resim : 1

YARALILAR HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri AVM çevresinde ve olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kafede delil çalışması gerçekleştirdi.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayın neden yapıldığı ve saldırganın kimliğinin belirlenmesine de yönelik soruşturma genişletildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Silahlı Saldırı Ümraniye AVM
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro