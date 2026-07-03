Ümraniye'de AVM'deki kafeye silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle alışveriş merkezindeki kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi.

YARALILAR HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri AVM çevresinde ve olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kafede delil çalışması gerçekleştirdi.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayın neden yapıldığı ve saldırganın kimliğinin belirlenmesine de yönelik soruşturma genişletildi. (DHA)