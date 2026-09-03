Ümraniye'de araç şarampole devrildi: Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti
Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilip ters dönmesi sonucu sürücü Mehmet A. hayatını kaybetti.
Ümraniye ilçesine bağlı İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak'ta saat 00.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 34 MHZ 207 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi ve ters döndü.
ŞARAMPOLE DEVRİLİP TERS DÖNDÜ
Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilmeye çalışıldı.
OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin altında kalan sürücü Mehmet A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi araçtan çıkarıldı.
CENAZE ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI
Mehmet A.'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ters dönen otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(AA)