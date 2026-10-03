Ümitcan Uygun sadece 4 yıl ceza almıştı: Aleyna Çakır davasının gerekçeli kararı açıklandı

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda “Aleyna Çakır” olarak bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun’un yargılandığı davanın gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, Uygun’u “intihara yönlendirme” suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırırken, “eziyet etme” suçundan beraatine karar verdi. Esen'in ailesi kızlarının öldüğü gece nerede olduğu belirlenmeyen, telefonu kapalı olan Uygun'a verilen cezayı İstinaf'a taşıyacak.

MAHKEME: EYLEMLER SÜREKLİLİK GÖSTERDİ

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, Ümitcan Uygun ile Sema Esen arasında yaklaşık bir yıl süren duygusal birliktelik bulunduğu belirtildi.

Kararda, ilişki süreci boyunca Uygun’un Esen’e yönelik baskı, tehdit, hakaret ve fiziksel şiddet uyguladığı ifade edildi. Tanık beyanları ile dosyada yer alan delillerin değerlendirildiği kararda, sanığın eylemlerinin münferit olmadığı, süreklilik gösterdiği ve Esen üzerinde ağır bir ruhsal ve fiziksel baskı oluşturduğu vurgulandı.

OLAY GECESİNE AİT MESAJLAR İNCELENDİ

Gerekçeli kararda, olay gecesine ilişkin HTS kayıtları ile mesajlaşmaların da ayrıntılı şekilde incelendiği aktarıldı.

Kararda yer alan değerlendirmelere göre Sema Esen, Ümitcan Uygun’a yardım ve veda niteliğinde birden fazla mesaj gönderdi. Esen’in mesajlarında, “Ben çok kötüyüm. Eve gel, anlamıyor musun?”, “Allah’a emanet ol. Kendine çok iyi bak, olur mu? Benim canımı aldın”, “Bu sana attığım son mesaj olacak belki. Değil hayatta, rüyanda bile göremeyeceksin artık” ve “Geldiğinde bu evde beni canlı bulamayacaksın” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Mahkeme, Uygun’un Esen’in içinde bulunduğu ağır ruhsal çöküntüyü ve kendisine yönelik duygusal bağımlılığını bilmesine rağmen yardım taleplerine bilinçli şekilde duyarsız kaldığını ve iletişimini kestiğini değerlendirdi.

Sanık Uygun’un olay sırasında telefonunu uçak moduna aldığı ve internet erişimini kapattığı yönündeki savunması da gerekçeli kararda ele alındı.

Mahkeme, sanığın bu yöndeki savunmasına itibar edilmediğini belirtti. HTS analizleriyle ortaya konulduğu değerlendirilen iletişimsizliğin, Esen’in intihar iradesini kuvvetlendirerek eylemi gerçekleştirmesinde belirleyici rol oynadığı kaydedildi.

Kararda ayrıca, Esen’in intihar düşüncesini açıkça ortaya koyan mesajları karşısında sanığın yardım çağrılarına bilinçli şekilde kayıtsız kalmasının suçu ortadan kaldırmayacağı vurgulandı.

DÖVEREK BAYILTIP CANLI YAYIN AÇMIŞTI: ÜMİTCAN UYGUN’A 4 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, Ümitcan Uygun’u “intihara yönlendirme” suçundan 4 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Kararda, sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı belirtildi. Sema Esen'i döve döve bayıltıp sonrasında sosyal medyada canlı yayın açan Uygun, “eziyet etme” suçundan ise beraat etti.

AİLENİN AVUKATI KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAK

Sema Esen’in ailesinin avukatı Umur Yıldırım, kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.

Yıldırım ayrıca, sanığın olay gecesi nerede olduğunun açıklığa kavuşturulmadığını belirterek, “Eziyet” suçu yönünden verilen beraat kararının gerekçesini anlamakta zorlandıklarını ifade etti. Sabah gazetesine konuşan avukat Yıldırım şunları söyledi:

"Yargılamanın her aşamasında olayın aydınlatılabilmesi adına mahkemeden çeşitli incelemeler talep ettik; ancak talep etmiş olduğumuz hiçbir husus kabul edilmedi. Yargılama süreci boyunca defaatle maktulün cesedinin bulunduğu yerde keşif yapılmasını talep ettik. Olay yerinin bizzat görülmesini ve fiziki koşullar değerlendirilerek; bornoz ipinin kapı arasına sıkıştırılması suretiyle bir kişinin kendi yaşamına son vermesinin fiziksel olarak mümkün olup olmadığının araştırılmasını istedik.

Aleyna Çakır'ın intihar ettiği iddia edilen gün aslında sigarasını yarım bırakmış, telefonunu şarja takmış ve 3 kişilik bir masa kurmuştu. Bu bakımdan intihar etmeyi düşünen bir kişinin içtiği sigarayı yarım bırakması, şarjda olmayan telefonunu ölümünden hemen evvel şarja takması ya da oturulmayı bekleyen bir sofra kurması hayatın olağan akışıyla bağdaşmamaktadır.

Ancak ne yazık ki bu soru işaretlerinin giderilmesini sağlayacak araştırmalar yapılmadı ve söz konusu çelişkiler hüküm aşamasına gelindiğinde de aydınlatılamadı. Kaldı ki sanığın aşamalarda olay gecesi nerede olduğu hususu da açıklığa kavuşturulamamıştır.

Sanık hakkında "Eziyet" suçu yönünden verilen beraat kararının gerekçesini anlamakta zorlanıyoruz. Kaldı ki sanık Ümit Uygun hakkında verilen '4 yıl' şeklindeki ceza da en alt sınırdan verilmiş, aslında karşılığında yatarı dahi bulunmayan bir cezadır. Yani aslında Ümit Uygun önümüzdeki kısa bir zaman içerisinde tahliye olacak ve aramıza karışacak. Çünkü duruşmada defaatle birçok kadının hayatını doğrudan ya da dolaylı şekilde son veren, ciddi bir şekilde kaçma şüphesi bulunan sanığın tutuklanması yönündeki taleplerimiz de sonuçsuz kaldı.

Gelinen aşamada Aleyna Çakır artık aramızda değil ancak onun ölümüne ilişkin soru işaretleri hala varlığını sürdürüyor."