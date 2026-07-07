Ümit Özdağ'dan Sencer Solakoğlu'na destek: Bakan Yumaklı'ya sertifika tepkisi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'li Sencer Solakoğlu'nun işletmesine ait sertifikaların iptal edilmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya bir çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile karara tepki gösteren Özdağ, bu kararın hukuksuz olduğunu belirterek geri alınmasını istedi. Özdağ, "Sayın Bakan, bu ülkeye çok zarar verdiniz. Bakın, bir gün bu iktidar değişecek. Bu yaptığınız kanunsuzlukların hesabını bir gün mahkemeler önünde vereceğinizi bilmiyor musunuz? Bundan sonra gelecek iktidarın sizden intikam almasını mı istiyorsunuz? Bu kararı geri alın" dedi.

"TEK BİR KARASİNEĞE BİLE RASTLAMADIM"

Paylaşımında Solakoğlu’nun başarılarını sıkça duyması üzerine iki sene önce kendisini arayarak randevu istediğini belirten Özdağ, arkadaşlarıyla birlikte Bursa'daki bu çiftliği ziyaret ettiklerini ifade ettiğüni ve tesisin beklediğinin ötesinde modern bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Özdağ, yüzlerce büyükbaş hayvan barınmasına rağmen işletmede tek bir karasineğe bile rastlamadığını, her yerin tertemiz olduğunu ve gübre kokusunun bulunmadığını aktardı. Tesis sınırları içinde basketbol sahası ve yüzme havuzunun dahi yer aldığını dile getirdi.

"BUZAĞI ÖLÜMLERİNİN SIFIRA İNDİĞİ BİR ÇİFTLİK"

İşletmedeki hijyen standartlarının yanı sıra bilimsel çalışmaların da olağanüstü etkileyici düzeyde olduğunu belirten Özdağ, "Sadece temizlik değil, bilimsel anlamda çalışmanın da olağanüstü etkileyici olduğu, buzağı ölümlerinin sıfıra indiği, her buzağının ayrı ayrı doğar doğmaz sağlıklı koşullar içinde büyümesinin sağlandığı bir çiftlik" ifadelerini kullandı. Öte yandan Özdağ, Solakoğlu’nun tarım bakanlarıyla geçmişte ilişkilerinin çok iyi olduğunu, kendisine fikir danışıldığını ve bakanlık yetkilileriyle birçok kez ortak toplantılar gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

Özdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AKP de iktidarda olsa Türk tarımına faydalı hizmetler verebilecek bir insandan fikir almalarını önemli buldum. Bugün sabah Sencer Solakoğlu'nun çiftliğinin ruhsatının iptal edildiğini duyunca hemen kendisini aradım. 'Geçmiş olsun' dedim ve ne oldu diye sordum. Aklımdaki şey de şuydu: Sencer Bey bir süreden beri Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayının, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını tarım konusunda yapıyordu ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin bu konudaki yetkilisiydi ve bunun siyasi saiklerle yapılan bir ruhsat iptali olduğundan da emindim. Ne yazık ki bu görüşüm doğrulandı.

Yapmış olduğu siyasi açıklamalardan dolayı çiftliğinin ruhsatı iptal edilmiş. Şimdi buradan Tarım Bakanı'na seslenmek istiyorum: Sayın Bakan, bu ülkeye çok zarar verdiniz. En son verdiğiniz büyük zarar, beyaz et üreticilerine vermiş olduğunuz zarardır. Türkiye'ye verdiniz bu zararı o politikanızla, dar görüşlü politikanızla ve şimdi bir cezalandırma aracı olarak Türkiye'nin en modern çiftliklerinden birisinin ruhsatını iptal ediyorsunuz. Bu artık siyaset değil. Başka bir şey yapıyorsunuz. Bu katlanılır da değil. Bakın, bir gün bu iktidar değişecek. Dünyada hiçbir iktidarın ilelebet sürdüğü görülmemiş. Hele otoriter rejimler, Sovyet modeli bile yıkıldı. İktidardan gitmeyeceği düşünülen Komünist Parti paramparça oldu, bugün yok. AKP iktidarının da son demlerini yaşadığının farkında değil misiniz? Bu yaptığınız kanunsuzlukların hesabını bir gün mahkemeler önünde vereceğinizi bilmiyor musunuz? Bundan sonra gelecek iktidarın sizden intikam almasını mı istiyorsunuz? Zaten siz 23 seneden beri intikam almıyor musunuz? Bu toplum yeterince ayrışmadı mı? Yeterince düşmanlık tohumu ekmediniz mi? Biz artık düşmanlık istemiyoruz. Biz barışan bir Türkiye istiyoruz. Bu kararı geri alın."

NE OLMUŞTU

Sencer Solakoğlu’nun Bursa’daki çiftliğine Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince denetim yapılmış ve bu süreçte bir hayvan ezilerek öldürülmüştü. Ancak Bakanlık bünyesindeki Hayvancılık Genel Müdürlüğü, yapılan işlemlerin rutin olduğunu savunarak "baskın" ve "hayvan ölümü" iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Bu açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden çok sert tepki gösteren Solakoğlu ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Makam dedik saygı gösterdik ama hak etmiyorsunuz. Düpedüz yalancısınız. Perşembe çiftliğime baskın yapıldı! Personelimin ahırlara girmesine izin vermediler. İki gün önce alınan kanı kabul etmeyip yeniden kan almaya çalıştılar. Kusur bulamayınca buna başvurdular. Açıklamanız tümüyle yalan!"

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlara gönderilen resmi yazıyla, aralarında Solakoğlu’na ait Feyz Çiftliği’nin de bulunduğu 19 işletmenin "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası" iptal etmişti. (ANKA)