Ümit Özdağ sordu CHP'li isim konuştu! "Yanıtını duyarlarsa görevden alabilirler "

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun ziyareti kapsamında partililerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sırasında salonda CHP Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm de yer aldı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN "HANGİ CHP?" SORUSU

Konuşması sırasında salondaki CHP Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm'e seslenen Ümit Özdağ, "Sayın Başkan hoş geldiniz. Hangi CHP?" sorusunu sordu.

CHP'Lİ BAŞKANDAN "ÖZGÜR ÖZEL" YANIT

Özdağ'ın sorusu üzerine Serkan Dönüm, "Özgür Özel" yanıtını verdi. Bu yanıtın ardından Ümit Özdağ, "Bu cevap internete düştüğünde ilçe başkanını görevden alabilirler, değil mi?" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında sürecin takip edileceğini belirten Özdağ, "Şimdi Türkiye yarın 20'sinde, yarın internetten ne kadar açıklayacaklar... Muhalefet de o şekilde bekliyor" dedi.