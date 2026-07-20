Ümit Özdağ sordu CHP'li isim konuştu! "Yanıtını duyarlarsa görevden alabilirler "
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Samsun programında CHP Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm'e "Hangi CHP?" sorusunu yöneltti. Dönüm "Özgür Özel" yanıtını verince Özdağ, "İlçe başkanını görevden alabilirler" dedi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun ziyareti kapsamında partililerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sırasında salonda CHP Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm de yer aldı.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN "HANGİ CHP?" SORUSU
Konuşması sırasında salondaki CHP Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm'e seslenen Ümit Özdağ, "Sayın Başkan hoş geldiniz. Hangi CHP?" sorusunu sordu.
CHP'Lİ BAŞKANDAN "ÖZGÜR ÖZEL" YANIT
Özdağ'ın sorusu üzerine Serkan Dönüm, "Özgür Özel" yanıtını verdi. Bu yanıtın ardından Ümit Özdağ, "Bu cevap internete düştüğünde ilçe başkanını görevden alabilirler, değil mi?" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının devamında sürecin takip edileceğini belirten Özdağ, "Şimdi Türkiye yarın 20'sinde, yarın internetten ne kadar açıklayacaklar... Muhalefet de o şekilde bekliyor" dedi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi