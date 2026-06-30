Ümit Özdağ seçimi işaret etti: Milyonlarca Suriyeliye vatandaşlık verilmesi şaşırtıcı olmayacak

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Bakan Mustafa Çiftçi'nin vatandaşlık verilen yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmeyeceğine ilişkin açıklamasının ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Özdağ, "Türkiye’deki milyonlarca Suriyeliye seçimlerden önce vatandaşlık verilmesi hiç şaşırtıcı olmayacak" dedi.

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli sayısı 2 milyon 255 bin 31. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi daha önce yaptığı açıklamalarda, vatandaşlık verilen yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmeyeceğini belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çiftçi'nin açıklamalarının ardından bir değerlendirmede bulundu.

Ümit Özdağ seçimi işaret ederek, milyonlarca Suriyeliye seçimlerden önce vatandaşlık verilmesinin şaşırtıcı olmayacağını ifade etti.

Özdağ sosyal medya hesabından su açıklamada bulundu:

"İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi önce vatandaşlık verilen yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmeyeceğini söyledi. Sonra Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz Türkiye’deki Suriyeliler için artık geri dönüşün değil entegrasyonun konuşulacağını söyledi.

Bunu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Suriyeli sığınmacıların artık Türkiye’de çalışma izni almadan (Türk vatandaşları gibi) çalışabilecekleri açıklaması izledi. Türkiye’deki milyonlarca Suriyeliye seçimlerden önce vatandaşlık verilmesi hiç şaşırtıcı olmayacak." (ANKA)