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Halk TV Türkiye Ümit Özdağ öğretmenlere seslendi: Atatürk ve Kurtuluş Savaşı çağrısı

Ümit Özdağ öğretmenlere seslendi: Atatürk ve Kurtuluş Savaşı çağrısı

Ümit Özdağ, yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmenlere seslenerek Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın öğrencilere anlatılmaya devam edilmesini istedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğretmenlere yönelik bir mesaj yayımladı. Özdağ, öğretmenlere Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın çocuklara anlatılmaya devam edilmesi çağrısında bulundu.

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"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni eğitim öğretim yılının öğretmenler ve öğrenciler için başarılı geçmesini diledi. Özdağ mesajında, "Çok değerli öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim döneminde sizlere ve kıymetli öğrencilerinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ANLATMAYA DEVAM EDİN"

Öğretmenlere seslenen Özdağ, mesajının devamında Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın öğrencilere aktarılması gerektiğini belirtti. Özdağ, "Kıymetli meslektaşlarım, müfredattan çıkarılsa da çocuklara Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı'nı öğretmeye, anlatmaya devam edin" dedi. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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