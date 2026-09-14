Ümit Özdağ öğretmenlere seslendi: Atatürk ve Kurtuluş Savaşı çağrısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğretmenlere yönelik bir mesaj yayımladı. Özdağ, öğretmenlere Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın çocuklara anlatılmaya devam edilmesi çağrısında bulundu.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni eğitim öğretim yılının öğretmenler ve öğrenciler için başarılı geçmesini diledi. Özdağ mesajında, "Çok değerli öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim döneminde sizlere ve kıymetli öğrencilerinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ANLATMAYA DEVAM EDİN"

Öğretmenlere seslenen Özdağ, mesajının devamında Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın öğrencilere aktarılması gerektiğini belirtti. Özdağ, "Kıymetli meslektaşlarım, müfredattan çıkarılsa da çocuklara Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı'nı öğretmeye, anlatmaya devam edin" dedi. (ANKA)