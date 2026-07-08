Ümit Özdağ motorculara söz verdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla motosiklet kullanıcılarına ve özellikle gençlere yönelik vaatlerini duyurdu. Özdağ, iktidar olmaları halinde gençlerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla satın alacakları 125 cc motor gücüne kadar olan ilk motosikletten KDV ve ÖTV alınmayacağının sözünü verdi. Gençlerin trafikte güvenli bir şekilde mobilize olmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirten Özdağ, sadece motosiklet alımında değil, hayati önem taşıyan güvenlik ekipmanlarında da vergi muafiyeti getireceklerini açıkladı.

Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, size Zafer sözü. Zafer Partisi iktidarında her genç bir kez KDV ve ÖTV ödemeden motosiklet sahibi olabilecek. Motosikleti kullanmak için giymek zorunda olduğunu koruyucu elbiseler ve başlık da KDV ve ÖTV'siz olacak. Biz gençlerimizin mobilize olmasını istiyoruz. Ancak hepsi bu değil. Motorcu dostu bariyerlerin sayısını artıracağız. Aksesuar ve modifikasyon kurallarını netleştireceğiz. Emniyet şeridi kullanım kurallarını netleştireceğiz. Motosiklet park alanlarını artıracağız. Köprü ve otoyol geçişlerindeki yüksek fiyatları indireceğiz. Güvenli ve keyifli sürüşler diliyorum." (ANKA)