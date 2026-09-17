Ümit Özdağ Kürtçe tabelalar için suç duyurusunda bulundu

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Diyarbakır’da bazı trafik tabelalarının Türkçe ve Kürtçe olarak hazırlanmasına ilişkin Ankara Adliyesi’ne giderek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

"YARGIYI HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUZ"

Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan Özdağ, şikayetin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile ilgili ilçe belediyelerinin başkan ve yöneticileri hakkında olduğunu açıkladı.

“Anayasa'mızın 3'üncü maddesi çok net bir şekilde Türkiye’nin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğini ve dilinin de Türkçe olduğunu söyler. Kamu hizmetlerinin Türkçe görülmesi bir zorunluluktur. Ancak hem bölücü örgüt hem de bölücü örgütle aynı politik çizgiyi temsil eden siyasi partiler ve bu siyasi partilerin oluşturduğu belediye başkanları, yıllardan bu yana Anayasa’yı ve yasaları çiğneyerek ‘çok dilli belediyecilik’ adı altında faaliyette bulunuyorlar ve trafik levhaları başta olmak üzere birçok kamu hizmetinde Türkçe dışında dil kullanımına da gidiyorlar.”

DANIŞTAYIN SUR KARARINA DEĞİNDİ

Özdağ, Danıştay 8. Dairesi'nin Sur Belediyesi hakkında 2007 yılında verdiği kararda iki dilli uygulamanın yasaklanması ve belediye başkanının görevden alınmasına değinerek şunları dedi:

“Oysa Danıştay’ın bu konuda almış olduğu bir karar var. Danıştay 8. Dairesi'nin 22 Mayıs 2007 tarihli, Sur Belediyesi ile ilgili alınan kararıyla bu iki dilli uygulamanın yasaklanması ve hem belediye başkanının hem de belediye meclisinin görevden alınması söz konusu olmuştu. Bu karar hâlâ geçerliyken şimdi Türkiye’nin her yerinde, Güneydoğu Anadolu’da bu tür levhaların ön plana çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ve bu konuda yargıyı harekete geçmeye davet ediyoruz. Onun için de bu suç duyurusunda bulunduk.”

"BU YASAYA AYKIRI"

Basın açıklamasının ardından bir basın mensubunun 'beklentiniz nedir?' sorusuna yanıt veren Özdağ, yapılanların normal olmadığını ve yasaya aykırı olduğunu ifade edip yasaların uygulanmasını beklediğini kaydetti:

“Yasaların uygulanmasını bekliyoruz. Anayasa’nın amir hükmünün ve bu konuyla ilgili Danıştay kararının uygulanmasını bekliyoruz. Şu anda hukuksuz bir durum söz konusu. Ve fiili duruma hukuk kılıfı giydirilmeye bile çalışılmıyor. Bu normal kabul ediliyor. Bu normal değil. Bu, yasaya aykırı. Yani siz bir başka noktada yasayı çiğnediğiniz zaman yargı harekete geçiyor da burada yasanın çiğnendiği, Anayasa’nın çiğnendiği açıkken neden yargı harekete geçmiyor? İşte biz yargının harekete geçmesi için bu başvuruyu yaptık, suç duyurusunda bulunduk.” (ANKA)

TÜRKÇE VE KÜRTÇE TABELALAR 10 YILLIK ÇIKMIŞTI

İmralı Süreci devam ederken geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan görüntülerin aslında yeni olmadığı, iki dilli tabelaların 10 yıllık oldukları ortaya çıkmışıtı. Söz konusu görüntülerin ardından çıkan tartışmalarda, kullanıcılar İstanbul örneğini vererek hem İngilizce hem Türkçe olan tabelaları paylaşmıştı.