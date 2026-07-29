Ümit Özdağ gençlere söz verdi: Yurt dışında var biz de yapacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'deki mevcut eğitim sisteminde verilen yabancı dil derslerinin yetersizliğine dikkat çekti. Ortaokul ve lise dönemini kapsayan toplam 7 yıllık süreçte İngilizce, Almanca veya Fransızca eğitimi alan bir öğrencinin günlük hayatta basit iletişim kurmakta dahi zorlandığını söyleyen Özdağ, harcanan yılların boşa gittiğini belirtti.

"ÜNİVERSİTELER DİL KURSUNA DÖNÜŞÜYOR"

Yabancı dil eğitimindeki aksaklıkların yükseköğrenim sürecine de olumsuz yansıdığını ifade eden Özdağ, "7 senelik İngilizce eğitiminden sonra üniversiteye başlarken sahip olduğunuz İngilizce eğitimi ne yazık ki sadece bu kadarını ifade etmeye yetiyor. Demek ki 7 sene İngilizce, Fransızca veya Almanca dersleri aslında boş geçiyor. Üniversite eğer İngilizce eğitim yapıyor ise bir sene hazırlık okumak zorunda kalıyorsunuz ve üniversitenin anlamı ortadan kalkıyor. Üniversite adeta bir dil kursuna dönüyor.

"YURT DIŞINDA MÜMKÜN BURADA DA MÜMKÜN HALE GETİRECEĞİZ"

Zafer Partisi iktidarında size söz veriyoruz, ortaokul ve lisede okuduğunuz 7 sene içerisinde öğrendiğiniz yabancı dil ile rahatlıkla yabancı dilde bir üniversiteye devam edebilecek seviyede İngilizce öğreneceksiniz. Bu yurt dışında mümkün. Türkiye'de de mümkün hale getireceğiz." ifadelerini kullandı. (ANKA)