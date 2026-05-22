Ümit Özdağ CHP Genel Merkezi'nde: Özgür Özel ile görüşecek

CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptığı görülen Özdağ, görüşme öncesi konuşmazken görüşmeden sonra açıklama yapacağını söyledi.

NE OLMUŞTU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili davada "mutlak butlan" kararı verilmesinin ardından Ankara'ya döndü. Özdağ, Antalya'nın Serik ilçesinde başlattığı 3 günlük programını iptal ettiğini duyurdu.

"CHP'DEKİ KARAR DEMOKRASİYE DARBEDİR"

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Antalya Serik'te 1 saat önce başlattığım 3 günlük Antalya programını iptal ederek Ankara'ya dönüyorum. CHP'de mutlak butlan kararı demokrasiye indirilmiş bir darbedir. Zafer Partisi divanı bu akşam 20.00'de Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu'nun başkanlığında toplanacak."

DİVAN TOPLANTISI YAPILDI, ÖZEL'İ ZİYARET KARARI ÇIKTI

Zafer Partisi divanı, belirtilen saatte Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, partinin "mutlak butlan" kararına ilişkin tutumu ve izlenecek yol haritası değerlendirildi. Toplantıda alınan karar doğrultusunda, "butlan" kararına ilk tepki veren lider olan Ümit Özdağ'ın, CHP Lideri Özgür Özel'i ziyaret edeceği duyuruldu.

TELEFON GÖRÜŞMESİ SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Özdağ, CHP Lideri Özgür Özel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Özdağ'ın ziyaret için harekete geçtiği öğrenildi. Ziyaret kapsamındaki görüşme başladı.

Ayrıntılar geliyor...