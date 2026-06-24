Ümit Özdağ ceza aldı: Sözleri Şeyh Said'in hatırasına hakaret sayıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Şeyh Said'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle "kişinin hatırasına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Erzurum'un Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Özdağ'ı 8 bin 700 TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, bu ceza hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ve 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verdi.

ÜMİT ÖZDAĞ CEZA ALDI: SÖZLERİ ŞEYH SAİD'İN HATIRASINA HAKARET SAYILDI

Kararın açıklanmasının ardından adliye binası içerisinde hareketli dakikalar yaşandı. Şeyh Said’in akrabası olduğu belirtilen bir grubun Özdağ’a "Faşist Ümit" şeklinde slogan atarak tepki göstermesi üzerine taraflar arasında kısa süreli bir gerginlik kaydedildi.

Duruşma sonrasında Hınıs Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, verilen mahkumiyet kararını sert bir dille eleştirdi. Cezanın hukuken ve siyaseten kabul edilemez olduğunu belirten Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biraz önce mahkeme kararını açıkladı. Şeyh Said'in hatırasına hakaretten para cezası verdi ve hükmün açıklanmasını da beş sene erteledi. Tabii bu kabul edilebilir bir ceza değil. Neden? Çünkü Şeyh Said'in hakaret edilebilecek bir hatırası olduğunu kabul ediyor ki biz bunu kabul etmiyoruz. Bu bana karşı verilmiş bir ceza değil esasen; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verilmiş bir ceza. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, terörle mücadele eden, ayaklanmayı bastıran güçlerimize verilen bir ceza ve ne yazık ki doğru değil. Onun için hukuk mücadelemizi devam ettireceğiz ve bu cezaya itirazımızı avukatlarımız önümüzdeki günlerde bir üst mahkeme olan istinafa yapacaklar."

"CUMHURİYET'E KARŞI BİR AYAKLANMAYA TAVIRDIR"

Davanın hukuki bir hakaret meselesinden ziyade siyasi bir hesaplaşma olduğunu savunan Zafer Partisi lideri, Şeyh Said'e yönelik yaklaşımlarının değişmeyeceğini vurguladı. Özdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada mesele bir kişi ile Ümit Özdağ arasında bir hakaret meselesi değil, bir ailenin mensuplarıyla Ümit Özdağ arasında bir hakaret meselesi de değil. Burada söz konusu olan Cumhuriyet'e karşı bir ayaklanmaya benim ve partimin almış olduğu tavırdır. Bu tavrımızı bugünkü netliğiyle sürdürme kararlılığı içerisindeyiz. Bundan sonra da sürdüreceğiz. Şeyh Said'i tarihte ait olduğu yerde değerlendiriyoruz ve orada değerlendirmeye de devam edeceğiz."



Açıklamasının sonunda gazetecilerin, "Bu davayı siyasi bir dava olarak görüyor musunuz?" sorusuna da net bir yanıt veren Ümit Özdağ, "Tabii bu siyasi bir davadır" diyerek kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını yineledi. (ANKA)