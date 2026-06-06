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Halk TV Türkiye Uluslararası seviyede aranıyordu: MİT ve emniyet operasyonuyla Kağıthane'de yakalandı

Uluslararası seviyede aranıyordu: MİT ve emniyet operasyonuyla Kağıthane'de yakalandı

Fransa adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan uyuşturucu baronu S.K., MİT ve emniyet güçlerince düzenlenen operasyonla Kağıthane'de yakalandı.

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Uluslararası seviyede aranıyordu: MİT ve emniyet operasyonuyla Kağıthane'de yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüttüğü soruşturma kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

MİT VE EMNİYETTEN ORTAK OPERASYON

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından; "uluslararası uyuşturucu ticareti yapma", "uyuşturucu madde bulundurma ve nakletme" ile bu suçtan elde edilen gelirleri gizleyerek "kara para aklama" suçlarını işlediği belirlenen Fransa uyruklu S.K.'nın Kağıthane'de gizlendiği adres tespit edildi.

Uluslararası seviyede aranıyordu: MİT ve emniyet operasyonuyla Kağıthane'de yakalandı - Resim : 1

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ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN BARON KAĞITHANE'DE YAKALANDI

Fransa adli makamlarınca çıkarılan "Difüzyon Mesajı" ile aranan S.K., bugün düzenlenen operasyonla yakalandı.

Uluslararası seviyede aranıyordu: MİT ve emniyet operasyonuyla Kağıthane'de yakalandı - Resim : 3

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ve hakkındaki tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Operasyon MİT
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