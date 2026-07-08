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Halk TV Türkiye Uluslararası Gastronomi Film Festivali’nin yeni durağı Kars

Uluslararası Gastronomi Film Festivali’nin yeni durağı Kars

Gastronomi ile sinemayı aynı potada eriten Uluslararası Gastronomi Film Festivali, 10-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle kentin kültürel ve lezzet mirasını ziyaretçilerle buluşturacak.

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Uluslararası Gastronomi Film Festivali’nin yeni durağı Kars

Gastronomi ile sinema tutkunlarını aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Gastronomi Film Festivali, bu yıl rotasını Kars'a çevidi. 10-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festival, üç gün boyunca ziyaretçilere dopdolu bir program sunacak.

ÇEŞME'NİN ARDINDAN ROTA KARS

Sinemanın büyüleyici dünyasını gastronomiyle buluşturan Uluslararası Gastronomi Film Festivali başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de gerçekleştirilen festival, bu kez zengin mutfak kültürüyle öne çıkan Kars'ta kapılarını açacak. Festivalin Kars edisyonu 10-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Uluslararası Gastronomi Film Festivali’nin yeni durağı Kars - Resim : 1

FESTİVAL 3 GÜN SÜRECEK

Üç gün sürecek festival; film gösterimleri, söyleşiler, tadım etkinlikleri, sine-sınıf ve gastro-sınıf etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Festival; Kars'ın zengin mutfak kültürünü, güçlü doğa mirasını ve yerel üretim geleneklerini sinema aracılığıyla görünür kılmayı hedefliyor.

Sinema profesyonelleri, şefler, akademisyenler, öğrenciler ve gastronomi meraklılarını bir araya getiren festival, Kars edisyonunun ardından farklı şehirlerde düzenlenecek yeni etkinliklerle yolculuğuna devam edecek.

Festivalin final gününde katılımcılar, Ani'de gerçekleştirilecek kültürel gezi programına katılacak. Bölgenin zengin tarihini yakından keşfetme fırsatı sunacak etkinlik, Kars'ın kültürel mirasını, yöresel mutfağını ve sinema atmosferini buluşturan kapsamlı bir deneyimle festivale veda edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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