Uluslararası düzeyde aranıyordu: Uyuşturucu kaçakçısı Beyoğlu'nda yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul MİT Bölge Başkanlığı'nın ortak çalışması sonucunda, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda M.A.K.'nın Türkiye'de bulunduğu tespit edildi.

BEYOĞLU'NDA OPERASYON

Şüpheli, 28 Ağustos 2026 tarihinde Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelinin ülkeye giriş yaptığı andan itibaren takip altında tutulduğunu belirtti.

İNGİLTERE'DEKİ ARAMA

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin İngiltere'deki adresinde daha önce gerçekleştirilen aramalarda paketlenmiş halde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile hassas teraziler ele geçirildiği, M.A.K.'nın adreste bulunamaması üzerine hakkında uluslararası düzeyde arama kaydı oluşturulduğu belirlendi.

İL GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan şüphelinin tahkikat işlemlerinin ardından gerekli işlemlerin devamı için İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği bildirildi. Yetkililer, uluslararası adli makamlarla koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.

(DHA)