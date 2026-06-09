Uluslararası Af Örgütü İmamoğlu'ndan butlana kadar CHP'ye yönelik operasyonlara sert çıktı: Derhal vazgeçin

Uluslararası Af Örgütü, CHP'ye, seçilmiş yerel yöneticilere ve muhalif kesimlere yönelik son dönemde yoğunlaşan yargısal ve fiziki baskılara ilişkin sert bir açıklama yayımladı. Kurum, adalet sisteminin araç haline getirilerek muhalefeti bastırmak için kullanıldığına dair küresel çapta ciddi kaygılar bulunduğunu duyurdu.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ İMAMOĞLU'NDAN BUTLANA CHP YÖNELİK OPERASYONLARA SERT ÇIKTI

Yapılan değerlendirmelerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Mart 2025’te tutuklanmasıyla başlayan sürecin, yargı kararlarıyla partinin kurultaylarının iptal edilmesine kadar uzandığı anımsatıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP’nin Kasım 2023 kurultayını ve sonraki kurultaylarını iptal eden butlan kararı, hukukun üstünlüğüne ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik siyasi saiklerle gerçekleştirilen bir darbe olarak nitelendirildi.

Açıklamada, iktidara ve yargı organlarına seslenilerek muhalefete yönelik operasyonlardan ve baskı politikalarından derhal vazgeçilmesi gerektiği vurgulandı. Örgüt; ifade, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüğü haklarının uluslararası standartlar çerçevesinde korunması ile yargı bağımsızlığının yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, yalnızca insan haklarını barışçıl şekilde kullandıkları için cezaevinde tutulan tüm kişilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması talep edildi.

"DERHAL VAZGEÇİN"

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Araştırmalar Direktör Yardımcısı olan Esther Major'ın Türkiye'deki duruma ilişkin yaptığı şu kritik ve net uyarı yer aldı:

“Kuşkusuz ki baskıların son dönemde artması, Türkiye’de bir dönüm noktasına işaret ediyor. Yetkililer ülkeyi bu tehlikeli uçurumun kenarından çekmek için derhal harekete geçerek, siyasi muhalefete ve muhaliflere yönelik baskıya derhal son vermeli, ifade ve örgütlenme özgürlüğü haklarını korumalı.”

"GENEL MERKEZ BİNASINDA BİBER GAZI KULLANIMI KÖTÜ MUAMELE KAPSAMINDA"

Açıklamada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden genel başkanlığa getiren hükmünün ardından yaşanan polis müdahalesine de geniş yer ayrıldı.

4 Mayıs Pazar günü kolluk kuvvetlerinin kararı uygulamak amacıyla CHP Genel Merkezi’ne düzenlediği operasyondaki güç kullanımı sert sözlerle eleştirildi.

Bina içinde biber gazı kullanılmasının ve dışarıdaki barışçıl kalabalığa tazyikli su sıkılmasının hukuka aykırı olduğu belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"Kişilerin güvenli şekilde kaçamayacağı kısıtlı veya kapalı alanlarda, özellikle de yeterli havalandırmanın olmadığı yerlerde biber gazı kullanılması hukuka aykırıdır ve işkence ile diğer türde kötü muamele kapsamına girebilir.

Tazyikli su kullanımı, sadece yaygın şiddet içeren durumlarla sınırlandırılmalıdır. Yapılan her türlü güç kullanımı; yasallık, gereklilik, orantılılık ve hesap verebilirlik ilkelerine uymak zorundadır."

"İMAMOĞLU DAVASINDA ADİL YARGILANMA HAKKI İHLAL EDİLİYOR"

Mart 2025’ten bu yana tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile ekibindeki belediye başkanları, çalışanlar ve iş insanlarından oluşan 400’den fazla kişinin yargılandığı davanın 9 Mart 2026'da Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde başladığı hatırlatıldı. Suç örgütü yönetmek, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İmamoğlu davasının, "siyasi güdümlü" olduğu ifade edildi.

Davanın, savunma avukatlarına kimlikleri açıklanmayan 15 gizli tanık ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıkların ifadelerine dayandırıldığına dikkat çeken Af Örgütü, yüz binlerce sayfayı bulan soruşturma dosyaları ve davanın yıllarca sürecek olmasının, etkili savunma hakkı başta olmak üzere adil yargılanma konusunda ciddi hak ihlallerine yol açtığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemek amacıyla İmamoğlu'nun 30 yıllık üniversite diplomasının iptal edilmesi ve yakınlarının hedef alınması da ceza adaleti sisteminin muhalefeti tasfiye etmek için araçsallaştırılmasının somut birer kanıtı olarak sunuldu.