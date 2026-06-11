Ülkü Ocakları'ndan Deniz Gezmiş rolüne şimdi de TGRT'ye: Butlancı Berhan Şimşek'i ünlü yapımcı anlattı

eski CHP'li milletvekili Berhan Şimşek, mutlak butlan kararı çıkmadan önce 3 Mayıs 2026’da, iktidara yakın TGRT Haber’de yaptığı konuşmada CHP içindeki kurultay tartışmalarına yönelik sert ifadeler kullanmış CHP lideri Özgür Özel yönetimini hedef almıştı.

O yayında “Bize hakaret eden bu şahsiyetsizler oy verecek de CHP iktidar olacaksa, biz iktidar olmayalım. Bu şahsiyetsizlerin oyu, ocağı batsın.” diyen Berhan Şimşek, mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye dönmesinin ardından desteğini sürdürmesiyle eleştirilerin hedefinde yer almayı sürdürdü.

BUTLANCI BERHAN ŞİMŞEK'İ ÜNLÜ YAPIMCI ANLATTI

Yönetmenliğini Reis Çelik’in üstlendiği 1998 yapımı “Hoşçakal Yarın” filminde Deniz Gezmiş karakterini canlandıran Berhan Şimşek hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sinan Çetin'in ağabeyi olan ünlü yapımcı Sabahattin Çetin, projenin ilk aşamalarında yaşanan ve Berhan Şimşek'in geçmişiyle ilgili bilinmeyenleri paylaştı.

Filmin proje aşamasında Reis Çelik ile ortaklık kurmayı planladıklarını belirten yapımcı Sabahattin Çetin, süreç devam ederken 68’liler Vakfı'ndan Şaban İba ve arkadaşlarının ofisine geldiğini söyledi.

Görüşmede kendisine Berhan Şimşek’in Fatih Ülkü Ocakları bünyesinde üye olduğu bilgisinin iletildiğini belirten Çetin, bu durum üzerine projeden hemen çekildiğini ve filmin yönetmeni Reis Çelik’i de uyardığını ifade etti.

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN DENİZ GEZMİŞ ROLÜNE ŞİMDİ DE TGRT'YE

Söz konusu dönemde yapılan uyarılara rağmen çekimleri tamamlanan ve 23 Ekim 1998'de vizyona giren film, 1968 gençlik hareketlerini, 12 Mart döneminin siyasal atmosferini ve Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ile Hüseyin İnan’ın anti-emperyalist mücadelelerini konu alıyordu.

Öğrenci eylemleri, “Tam Bağımsız Türkiye” sloganları, mahkeme süreçleri, cezaevi sahneleri ve idama giden süreci odağına alan filmde Deniz Gezmiş'i oynayan Berhan Şimşek, bugün ise TGRT ekranlarında CHP’lilere yönelik eleştirileriyle tepki topluyor.

Hüseyin Çerçioğlu'nun yazısındaki butlan ekibine yönelik eleştirileri paylaşan Selçuk Tut, "Berhan Şımsek, Kılıçdaroğlu, Barış Yarkadaş,.. gibileri değil; sol ve Sosyalist olduğunu iddia edip Akp nin kuyruğuna takılan yüzlerce var" dedi.

Çerçioğlu'nun yazısındaki o kısım şu şekilde:

"Erdoğan’ın sık kullandığı ifadeyle söyleyelim: 'Nereden nereye…' Bir zamanlar Deniz Gezmiş’i oynayarak halkın gözünde büyük sempati kazanan Berhan Şimşek, bugün aynı halkın önemli bir kesimi tarafından bambaşka bir yerde görülüyor. Çark-ı felek dönüyor… Dün yüz puan alanlar, bugün sıfıra düşebiliyor."