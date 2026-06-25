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Halk TV Türkiye Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu! Bakan Çiftçi açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu! Bakan Çiftçi açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye’deki yabancı sayısının 3 milyon 632 bin 64 olduğunu belirterek, 2016-2026 arasında 1 milyon 425 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.

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Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu! Bakan Çiftçi açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gölbaşı Gölbaşı Vilayetler Evi’nde Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Çiftçi, Türkiye’de yasal kalış hakkına sahip 3 milyon 632 bin 64 yabancı bulunduğunu belirtti. Çiftçi, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının 2 milyon 264 bin 983 olduğunu aktardı. 2016 yılından bu yana 1 milyon 425 bin kişinin güvenli ve gönüllü bir şekilde ülkesine döndüğünü ifade etti.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu! Bakan Çiftçi açıkladı - Resim : 1

Bakan Çiftçi, sınır güvenliği kapsamında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
"Sınırlarımızı korumak için bugüne kadar 1329 kilometrelik güvenlik duvarını tamamladık, 110 kilometrelik bölümde ise çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sınırlarımızı; elektro-optik kuleler, termal kameralar, gözetleme kuleleri, gözetleme araçları ve insansız hava araçlarıyla gece gündüz koruyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığımız da 4 bin 500 kilometrelik kıyı şeridimizde 323 yüzen unsuru ve 23 hava aracıyla kıyı ve sınır güvenliğimizi sağlıyor"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı
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