Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu! Bakan Çiftçi açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gölbaşı Gölbaşı Vilayetler Evi’nde Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Çiftçi, Türkiye’de yasal kalış hakkına sahip 3 milyon 632 bin 64 yabancı bulunduğunu belirtti. Çiftçi, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının 2 milyon 264 bin 983 olduğunu aktardı. 2016 yılından bu yana 1 milyon 425 bin kişinin güvenli ve gönüllü bir şekilde ülkesine döndüğünü ifade etti.

Bakan Çiftçi, sınır güvenliği kapsamında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Sınırlarımızı korumak için bugüne kadar 1329 kilometrelik güvenlik duvarını tamamladık, 110 kilometrelik bölümde ise çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sınırlarımızı; elektro-optik kuleler, termal kameralar, gözetleme kuleleri, gözetleme araçları ve insansız hava araçlarıyla gece gündüz koruyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığımız da 4 bin 500 kilometrelik kıyı şeridimizde 323 yüzen unsuru ve 23 hava aracıyla kıyı ve sınır güvenliğimizi sağlıyor"