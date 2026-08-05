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Halk TV Türkiye Ülker'in hesabına ne oldu: 500 binden sonra saldırdılar

Ülker'in hesabına ne oldu: 500 binden sonra saldırdılar

Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker'in Instagram hesabı Dev Ülker Çikolatalı Gofret kampanyasının 500 bini aşkın beğeni almasının ardından yoğun trol saldırısına uğradı. Yaşanan olağandışı trafik sonrası hesabın geçici olarak korumaya alındığı öğrenildi.

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Ülker'in hesabına ne oldu: 500 binden sonra saldırdılar

Murat Ülker'in oğlu, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker’in geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından duyurduğu ve kısa sürede yoğun ilgi gören Dev Ülker Çikolatalı Gofret kampanyasının ardından, 500 bini aşan beğeni sonrası sosyal medya hesabına yönelik yoğun bir trol saldırısı gerçekleştiği öğrenildi.

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Ülker'in hesabına ne oldu: 500 binden sonra saldırdılar - Resim : 2

INSTAGRAM HESABI GÜVENLİK NEDENİYLE GEÇİCİ OLARAK KORUMAYA ALINDI

Yaşanan yoğun ve olağandışı trafik sonrasında Instagram güvenlik prosedürleri kapsamında Yahya Ülker’in hesabını geçici olarak korumaya aldı.

Yapılan ilk incelemeler sonucunda, saldırının koordineli ve organize bir platform üzerinden gerçekleştirildiğinin tespit edildiği öğrenildi.

TROL SALDIRISININ ARKASINDAKİ İSİMLER ARAŞTIRILIYOR

Hesabın yeniden erişime açılmasının ardından, söz konusu trol saldırısının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğinin gün ışığına çıkması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Murat Ülker Instagram
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