'Ulaştırma Bakanı görevden alınsın' çağrısı: Düşen Libya uçağında ihmali biliyordu

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan Libya uçağı düşüşüne ilişkin yeni belgeler paylaştı. Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun kamuoyundan gizlediği gerçeklere ait resmi belgeleri yayınladığını açıkladı. Yavuzyılmaz'a göre, Esenboğa Havalimanı'nda denetimsiz bir "tuzak alanı" yaratıldı ve bu alanın adresi "Apron 5" olarak belirlendi.

HALİNKOK BELGELERİYLE PERDE ARKASI AYDINLATILDI

Yavuzyılmaz, Libya uçağı olayının perde arkasını Esenboğa Havalimanı'ndaki HALİNKOK komitesinin resmi toplantı tutanaklarıyla ortaya çıkardığını belirtti. 30 Nisan 2026 tarihli toplantıda, Apron 5'teki uçak parkları konusunun ele alındığı ve toplantıya DHMİ, Emniyet, Jandarma, TAV ve havayolu şirketlerinin yetkililerinin katıldığı ifade edildi.

TUZAK SENARYOSU: LİBYA VE İSRAİL JETLERİ AYNI APRONDA

Yavuzyılmaz'ın iddiasına göre, 22 Aralık'ta Esenboğa'ya inen Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan jet, üst düzey yabancı yetkililerin park ettirildiği Apron 1 yerine havalimanının en uzak köşesindeki Apron 5'e yönlendirildi. Ertesi gün bir İsrail jeti de aynı aprona yönlendirildi ve iki düşman ülke uçağı 1 saat 41 dakika boyunca aynı apronda kaldı. Libya uçağı mürettebatı oteldeyken, İsrail jeti mürettebatı ve yolcuları Libya uçağıyla baş başa kaldı.

APRON 5'TE DENETİMSİZLİK VE KAMERA SORUNLARI

Yavuzyılmaz'ın HALİNKOK belgelerine dayandırdığı tespitler şöyle:

"DHMİ, Apron 5'e park yeri bilgisi giremiyor

Apron 5'e giriş yapan uçaklar rastgele, kendi istedikleri yere park ediyor

Havalimanı Kulesi ve Ramp Birimi Apron 5'i göremiyor

Apron 5'te kamera problemi var; devasa apronda sadece 3 kamera var ve 3'ü de sorunlu"

YAVUZYILMAZ: "BAKAN GÖREVDEN ALINMALIDIR"

Yavuzyılmaz, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun Apron 5 gerçeğini başından beri bildiğini ancak tedbir almayarak görevini kötüye kullandığını savundu. Yavuzyılmaz, "Ulaştırma Bakanı, bizzat kendi sorumluluğundaki kurumun 'kozmik' tutanaklarıyla yalanlanmıştır. Türkiye'nin milli menfaatleri çerçevesinde, özellikle NATO Zirvesi öncesinde; Ulaştırma Bakanı mutlaka görevden alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

DENİZ YAVUZYILMAZ'IN PAYLAŞIMININ TAMAMI:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun Yüce Divan'da yargılanmasına neden olacak belgeleri paylaşıyorum!

Başıboş bir apron, görmeyen kameralar, şüpheli İsrail jeti, düşen Libya uçağı!

Abdülkadir Uraloğlu’nun kamuoyundan gizlediği gerçeklere ait resmi belgeleri yayınlıyorum.

Düşen Libya uçağı olayının perde arkasını;

Esenboğa Havalimanındaki HALİNKOK komitesinin resmi toplantı tutanaklarıyla ortaya çıkardık.

Toplantı Tarihi: 30 Nisan 2026

Konu: Apron 5’teki Uçak Parkları

Katılanlar: DHMİ, Emniyet, Jandarma, TAV, Havayolu şirketlerinin yetkilileri

Belgeler, Esenboğa Havalimanında denetimsiz bir “tuzak alanı” yaratıldığını kanıtlar nitelikte.

Tuzağın adresi: Esenboğa Apron 5!

İki düşman ülke uçağının aynı apronda park ettirilmesi, uluslararası uçuş kurallarına aykırı olduğu halde;

Adım-1 ⬇️

22 Aralık’ta Esenboğa’ya inen Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan jet, garip bir şekilde;

Üst düzey yabancı yetkilileri taşıyan uçakların park ettirildiği Apron 1’e değil, havalimanının en uzak köşesindeki Apron 5’e yönlendiriliyor.

Adeta bir tuzağa doğru çekiliyor.

Adım-2 ⬇️

Ertesi gün şüpheli bir İsrail jeti Esenboğa Havalimanına iniş yapıyor. O da Apron 5’e yönlendiriliyor.

Adım-3 ⬇️

İki düşman ülke uçağı, skandal bir şekilde, 1 saat 41 dakika boyunca Apron 5’te bir arada kalıyor.

Bu süreç boyunca Libya uçağı mürettebatı oteldeyken, İsrail jeti mürettebatı ve yolcuları Apron 5’te, Libya uçağıyla baş başa kalıyor.

Sonuç⬇️

Şüpheli İsrail jeti Esenboğa’dan kalkıp Tel-Aviv’e gidiyor. Ardından havalanan Libya jeti ise üç jeneratörünün de tuhaf bir şekilde birden bire arızalanmasıyla Ankara’da düşüyor. Kurtulan olmuyor.

Peki tuzak yeri neden Apron 5?

İşte bu sorunun yanıtı HALİNKOK belgelerinde!

Ankara Vali Yardımcısının başkanlık ettiği HALİNKOK’un resmi tutanaklarına göre;

🔴 DHMİ, Apron 5’e park yeri bilgisi giremiyor!

🔴 Apron 5’e giriş yapan uçaklar rastgele, kendi istedikleri yere park ediyor!

🔴 Havalimanı Kulesi ve Ramp Birimi Apron 5’i göremiyor!

🔴 Apron 5’te kamera problemi var!

🔴 Devasa apronda sadece 3 adet kamera var; 3’ü de sorunlu, görüntüler net değil!

Yani resmi belgelere göre;

5 No’lu Apron, Esenboğa Havalimanında operasyon yapmak için çok ideal bir kayıt dışı kör nokta durumunda.

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Apron 5 gerçeğini en başından beri biliyor olmasına rağmen, tedbir almayarak görevini kötüye kullanmıştır.

İsrail jetinin varlığı, Apron 5’teki kontrol dışı durum ve kamera rezaleti konusundaki açıklamalarımız için ‘tümü yalan’ diyerek, kamuoyunu yanıltmaya çalışmıştır.

Ulaştırma Bakanı, bizzat kendi sorumluluğundaki kurumun "kozmik" tutanaklarıyla yalanlanmıştır.

Türkiye’nin milli menfaatleri çerçevesinde, özellikle NATO Zirvesi öncesinde;

Ulaştırma Bakanı mutlaka görevden alınmalıdır!

Bakana şifreli not: Belgelerde adı geçenlerin kuruma olan aidiyet duygusunu rencide etmemenizi tavsiye ederim."