Ukrayna'ya ait patlayıcı yüklü İHA Trabzon'da infilak etti

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Açıkalan Mahallesi’nde sabah saatlerinde ağaçların dallarına çarpan insansız hava aracı (İHA), yola düştü.

Düşen İHA'nın parçaları çevreye saçılırken sesi duyan mahalleli durumu jandarmaya bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, patlayıcı yüklü olduğu belirtilen İHA'nın çevreye savrulan parçalarını toplayıp incelenmek üzere götürdü.

Mahallede oturan Ahmet Sağlam, İHA’nın saat 05.20 sıralarında düştüğünü belirterek, “Amcamın oğlunun yaşadığı bölgede meydana geldi, o da gidip baktı, sonra da muhtara ve gerekli yerlere haber verildi. Geldiler, inceleme yaptılar. Ekipler inceleyecek ve nereye ait olduğu tespit edilecek.” dedi.

"AĞACA ÇARPARAK YOLA DÜŞTÜ"

Açıkalan Mahallesi Muhtarı Halim Sağlam da Ukrayna'ya ait olduğu düşünülen İHA ile ilgili şunları söyledi:

“Mahallede yaşayanlar gürültü sesi duydu. Yetkili arkadaşlar geldi, incelemeler yapıldı. Düşen İHA parçalarını ekipler topladı. İncelenecek ve ne olduğu aydınlığa kavuşacak. Ağaca çarparak yola düştü." (DHA)