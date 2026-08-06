Uğur Mumcu ailesi ile Bakan Gürlek görüşmesi başladı

Uğur Mumcu’nun Adalet Bakanlığı'nca yeniden incelemeye alınmasının ardından Mumcu ailesi bir çağrı yaparak Bakan Gürlek ile görüşme talep etmiş, Bakan Gürlek de Mumcu ailesi ile bugün görüşmek üzere randevu vermişti. Mumcu ailesi ile Bakan Gürlek'in görüşmesi Adalet Bakanlığı binasında başladı. Görüşmede görüşeceği öğrenildi. Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu ile avukatları Turgut Kazan ve Yalçın Akbal yer alıyor.

AİLE AÇIKLAMA YAPMIŞ VE FİRARİ SANIĞIN YAKALANMASINI İSTEMİŞTİ

Mesleğin sembol ismi Uğur Mumcu’nun ailesi, suikast dosyasının Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelenmesinin ardından Akın Gürlek’ten randevu istemişti. Mumcu ailesinden Şükran Güldal Mumcu, Şinasi Özgür Mumcu ve Özge Mumcu Aybars adına yapılan açıklamada, Mumcu cinayetinin sadece uygulayıcılarıyla değil, azmettirenleri, karar vericileri, koruyanları ve olası uluslararası bağlantılarıyla birlikte aydınlatılması gerektiği vurgulanmıştı.

Araçtaki suikastta bombayı Mumcu’nun aracına yerleştirmekle suçlanan Oğuz Demir’in ise yakalanamadığı belirtilmiş, Demir hakkındaki dosyanın ayrıldığı ve Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamanın hâlen devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Oğuz Demir’in yakalanması ve Türkiye’ye iade edilmesi için yapılan girişimlerden sonuç alınamadığına dikkat çekilmişti.