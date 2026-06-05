UEDAŞ'tan Mustafakemalpaşa uyarısı: 21 mahallede elektrikler gidiyor
Bursa'da 5 Haziran Cuma günü UEDAŞ'ın bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle 9 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Mustafakemalpaşa ve Osmangazi dahil toplam 51 noktada planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
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5 HAZİRAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
5 Haziran 2026 Cuma günü Bursa'nın 9 ilçesinde toplam 51 noktada elektrik kesintisi yaşanacak.
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:
- Gemlik (2 kesinti)
- Gürsu (1 kesinti)
- İnegöl (2 kesinti)
- Mudanya (3 kesinti)
- Mustafakemalpaşa (21 kesinti)
- Nilüfer (2 kesinti)
- Orhangazi (9 kesinti)
- Osmangazi (5 kesinti)
- Yıldırım (6 kesinti)
Elektrik kesintisi yaşanmayacak ilçeler:
- Büyükorhan
- Harmancık
- İznik
- Karacabey
- Keles
- Kestel
- Orhaneli
- Yenişehir
5 HAZİRAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kurşunlu, Bademli, 2. Gazi, 2. Hamam
- Sebep: Abone Bağlama
Gemlik
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Umurbey, Niyazibey, Kozalan, Abdullatif, Taşkent, Ziya Kaya, Musabey, Mehmet Çelebi, Lala Şahin Paşa, 1. İncirli, 2. Okul, Celal Bayar, Halilbey
- Sebep: Abone Bağlama
5 HAZİRAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gürsu
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 11:30 - 12:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Zafer, Merve, Yıldızhan, Ülkü, Yüksel Olgun, Muratlı, Gürel, Kanuni
- Sebep: Abone Bağlama
5 HAZİRAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kemalpaşa, Mahmut Esatbey, Paşaören, Konak
- Sebep: Ağaç Kesim
İnegöl
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Turgutalp, Malazgirt, Turgutalp, Mahmut Esatbey, Barbaros, Fevzi Çakmak
- Sebep: Ağaç Kesim
5 HAZİRAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mesudiye, Mesudiye 54, 16, 22, 28, 30, 41, 44, 17, 20, 37, 43, 24, 31, 38 Sokak, S. Maşat, Mesudiye 27, 36, 32, 48, 11, 53, 23, 51, 35, 25 Sokak, Maşat Yalı, Mesudiye 29, 55, 40, 45, 46, 18, 34, 52, 19, 21, 26, 33, 39 Sokak
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mudanya
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Eğerce, Eğerce 11. Sokak
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mudanya
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Esence, Esence 34., Esence 25., Esence 36., Taşpınar
- Sebep: Abone Bağlama
5 HAZİRAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Aliseydi
- Sebep: Ağaç Kesim
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Dorak
- Sebep: Ağaç Kesim
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Garipçetekke
- Sebep: Ağaç Kesim
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: İncealipınar
- Sebep: Ağaç Kesim
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kadirçeşme
- Sebep: Ağaç Kesim
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Killik
- Sebep: Ağaç Kesim
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Onaç
- Sebep: Ağaç Kesim
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Söğütalan
- Sebep: Ağaç Kesim
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Taşpınar
- Sebep: Ağaç Kesim
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Uğurlupınar
- Sebep: Ağaç Kesim
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Paşalar
- Sebep: AG Pano Değişimi
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Adaköy
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 14:30 - 15:00 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Derecik
- Sebep: OG Manevra İçin Kesinti
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 14:30 - 15:00 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Güllüce
- Sebep: OG Manevra İçin Kesinti
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 14:30 - 15:00 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Ocaklı
- Sebep: OG Manevra İçin Kesinti
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 14:30 - 15:00 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Tatkavaklı, Akasyalar, Hacıkır, Tatkavaklı Atatürk, Köroğlu, Yeniyol, Tatkavaklı Derecik, İmamoğlu, Hatipoğlu, Çakıcı Çıkmazı, Gülşen, 409, Kaymak, Nail Atlı, 472, Tatkavaklı Karanfil, Nebioğlu, Koru, Tatkavaklı Yeşil, Demokrasi, Tatkavaklı Elmalı, Tatkavaklı Şehit Serdar Kuzu, Kocaağa, Kahveciler, Haşimoğlu, Tatkavaklı Halilağa, Duman, Vehbi Koç, Karagöz, Balıkesir, Tatkavaklı Hürriyet, Atlılamba, Üçkurnalı, Cami, Çeşme, Yayla, Çorbacı, Tatkavaklı Fevzipaşa, Meşeli, Tatkavaklı Çayır, Tatkavaklı Balıkesir, Arabacı, Tatkavaklı Yalıntaş, Zayimoğlu, Tatkavaklı Okul, Tatkavaklı Kirazlı, Tatkavaklı Kemalpaşa, Tatkavaklı Lale, Şehit Samet Aktaş
- Sebep: OG Manevra İçin Kesinti
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Tatkavaklı, Tatkavaklı Fevzipaşa, Koru
- Sebep: AG Pano Değişimi
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 17:00 - 17:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Derecik
- Sebep: OG Manevra İçin Kesinti
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 17:00 - 17:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Güllüce
- Sebep: OG Manevra İçin Kesinti
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 17:00 - 17:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Ocaklı
- Sebep: OG Manevra İçin Kesinti
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 17:00 - 17:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Tatkavaklı, 472, Tatkavaklı Kirazlı, İmamoğlu, Yayla, Cami, Şehit Samet Aktaş, Tatkavaklı Lale, Arabacı, Çeşme, Tatkavaklı Halilağa, Tatkavaklı Kemalpaşa, Tatkavaklı Yalıntaş, Duman, Üçkurnalı, Vehbi Koç, Zayimoğlu, Tatkavaklı Okul, Atlılamba, Koru, Kaymak, Haşimoğlu, Meşeli, Tatkavaklı Fevzipaşa, Çorbacı, Tatkavaklı Çayır, Tatkavaklı Balıkesir, Tatkavaklı Şehit Serdar Kuzu, Tatkavaklı Elmalı, Nebioğlu, Kocaağa, Çakıcı Çıkmazı, Nail Atlı, Gülşen, Hatipoğlu, Yeniyol, Tatkavaklı Karanfil, Tatkavaklı Derecik, Hacıkır, Tatkavaklı Yeşil, Balıkesir, Kahveciler, Akasyalar, Tatkavaklı Hürriyet, Köroğlu, Tatkavaklı Atatürk, 409, Karagöz, Demokrasi
- Sebep: OG Manevra İçin Kesinti
5 HAZİRAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Fadıllı
- Sebep: Ağaç Kesim
Nilüfer
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Makşempınarı
- Sebep: Ağaç Kesim
5 HAZİRAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Cihanköy
- Sebep: Ağaç Kesim
Orhangazi
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Ortaköy
- Sebep: Ağaç Kesim
Orhangazi
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yeniköy, 11. Nolu, 1 Nolu Yeni Camii, Barakalar, 10., Çimen, 3 Nolu Atatürk Çıkmaz, Cengiz 1 Nolu Çıkmaz, Yeniköy Okul, Çarşı, Uray Yeni Camii, Şehit Kadir Yeşil, Balcı Yeni Cami, Yeniköy Dere, Tokat Yolu 1 Nolu, Serdar, Turan, Balcı, Atatürk Yeni Camii, Cengiz 1 Nolu, Banyo, Sutaksim, Atatürk 1 Nolu, Çalılık Mevkii, Eroğlan, Hürriyet, Moda, Yeniköy Zafer, Küçük Sutaksim, 20. Nolu, Soğuksu 1 Nolu Çıkmaz, Söğüt Çıkmazı, Yeniköy Yeşil, Şehit İbrahim Palamut, 1. Nolu, Kerpiçlik, İstiklal Yeni Camii, Bahçeli, Zafer Yeni Camii, Tokat Yolu, Kavaklıdere, Ali Yalçınkaya, Tokat Yolu 2 Nolu, Cengiz, Yeniköy Yıldız, Soğuksu, Yeniköy Zeytin, Soğuksu 1 Nolu Aralık, Mesire, Taşocağı, Yeniköy İstiklal, Değirmen 1 Nolu, Yeniköy Cumhuriyet, 1. Bölge, Uray, Küpçeşme, Yeniköy Bahar, Doğan, 1 Nolu Atatürk Çıkmaz, Dağyolu, Yeniköy Hamam, Kuruorman, Yeniköy Filiz
- Sebep: Ağaç Kesim
Orhangazi
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Arapzade, Hamzalı Yolu, Hamzalı Yolu 5 Nolu, Hamzalı Yolu 7 Nolu
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Orhangazi
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Arapzade, Hamzalı Yolu
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Orhangazi
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Çeltikçi
- Sebep: Ağaç Kesim
Orhangazi
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Gedelek
- Sebep: Ağaç Kesim
Orhangazi
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Gemiç
- Sebep: Ağaç Kesim
Orhangazi
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Gürle
- Sebep: Ağaç Kesim
5 HAZİRAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Demirtaş Barbaros
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Osmangazi
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: İsmetiye, 3. İlkbahar, 7. İnci, İrşat, 1. İrade, 2. İnkılap, 2. İkram, İskele, 576., İnce Çıkmazı, İntikal, 3. İnan, İslim, 2. İlkbahar, İsmetiye, 2. İnen, İrfan, İtimat, İtibar, 2. İntizam, İskan, 414., 1. İstiklal, 2. İnce, 7. İpek, İncirli, 2. Asır, 376., 12. Bahçe, 2. İlim, 1. İstek, İrat, 1. İmaret, 2. İlkay
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Osmangazi
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yeniceabat, 8. Yalçın, 1. Yeşilyurt, Yeniceabat, 4. Aygün
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Osmangazi
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Demirtaş Cumhuriyet
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Osmangazi
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: İsmetiye, İnci Çıkmazı, 3. İzci, İlbey, İsmetiye, 3. İnan, 574., 567., Cumba, İmece, 377., 7. İnci, 1. İstasyon, Tepecik, İstinye, 568., 2. İdil, İskan, 2. İkbal, 2. İhtiyar, 375.
- Sebep: OG Tesis Çalışması
5 HAZİRAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Arabayatağı, 3. Cenk, 2. Ceylan, 4. Adil, 2. Yaman, 2. Vatansever, Aygül, Panter, Hidayet, Sedir, İncesu, Dereyüzü, 1. Aza
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Yıldırım
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çelebi Mehmet, Yeşiltepe
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Yıldırım
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Eğitim, Teyyareci Mehmet Ali, 2. Taşlı, 1. Bayındır
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Yıldırım
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Samanlı, 2. Vatansever, 15. Can
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Yıldırım
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Vakıf, Başpınar, 12. Çiğdem, 10. Gazi, 13. Çınar, Çayırözü, 12. Çiçek, Yelpınar, 2. Vatansever, Vangölü
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Yıldırım
- Tarih: 5 Haziran 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Eğitim, Şehit Polis Kirman Bülent Aslan, 1. Bahçe Çıkmaz, 2. Seval, 7. Yıldız, 4. Sedef, 1. Bayındır, 3. Uludağ
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi