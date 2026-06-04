UEDAŞ sahada: 92 noktadaki kesinti akşama kadar uzayacak
Bursa'da 4 Haziran Perşembe günü şebeke bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle 11 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Karacabey, Yenişehir ve İnegöl başta olmak üzere toplam 92 farklı noktada planlanan kesintilerden binlerce hane etkilenecek
4 HAZİRAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
4 Haziran 2026 Perşembe günü Bursa'nın 11 ilçesinde 92 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Büyükorhan (3)
- Gemlik (2)
- İnegöl (9)
- Karacabey (46)
- Kestel (3)
- Mudanya (1)
- Mustafakemalpaşa (5)
- Nilüfer (6)
- Orhangazi (7)
- Osmangazi (1)
- Yenişehir (14)
- Yıldırım (5)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Gürsu
- Harmancık
- İznik
- Keles
- Orhaneli
4 HAZİRAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükorhan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Pınarköy, Pınarköy/3, Pınarköy
- Sebep: ENH Bakım
Büyükorhan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Perçin, Perçin 10, Perçin
- Sebep: ENH Bakım
Büyükorhan
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çeribaşı
- Sebep: ENH Bakım
4 HAZİRAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Haydariye, 21 Nolu Haydariye, 18 Nolu Haydariye, 16 Nolu Haydariye, 2 Nolu Haydariye, 15 Nolu Haydariye, 13 Nolu Haydariye, 17 Nolu Haydariye, 12 Nolu Haydariye, 1 Nolu Haydariye
- Sebep: Abone Bağlama
Gemlik
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Cumhuriyet, 1006
- Sebep: SDK Değişimi
4 HAZİRAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Cumhuriyet, Ateş, Platin
- Sebep: Abone Bağlama
İnegöl
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Akhisar, 230, 227, 232, 231
- Sebep: Abone Bağlama
İnegöl
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Sungurpaşa
- Sebep: ENH Bakım
İnegöl
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeniyörük, 1907
- Sebep: Bina OG Şalt Bakım
İnegöl
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Tokuş
- Sebep: Bina OG Şalt Bakım
İnegöl
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kulaca, 2151, Ankara Caddesi
- Sebep: Abone Bağlama
İnegöl
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yeni, Çağatay, İstek, Sude, Güllü, Fener, Bahtiyar, İlbay, Şebnem, Bağ, Öncü, Yavuz Sultan Selim
- Sebep: Abone Bağlama
İnegöl
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Akhisar, 152, 151, İlham, 153, Kadir, 159
- Sebep: Abone Bağlama
İnegöl
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Mahmudiye, Suyolu, Koca Macır, Döner, Yaman, Giriş, Yaman Çıkmazı, Destegül, Koca, Eren
- Sebep: AG Hat Bakımı
4 HAZİRAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Hotanlı, Hotanlı
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ortasarıbey, Ortasarıbey
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yolağzı
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Eskisarıbey, Eskisarıbey
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Canbalı, Mahrukatçılar, Kocaada Mevkii
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yeşildere, Yeşildere
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Keşlik, Keşlik
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Mecidiye
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Örencik, Örencik
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Doğla, Doğla
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Gölecik, Gölecik
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Dağesemen, Dağesemen
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Dağkadı, Dağkadı
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Beylik, Beylik
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kıranlar, Kıranlar
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kedikaya, Kedikaya
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Şahmelek, Şahmelek
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Küçükkaraağaç, Küçükkaraağaç
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Gönü, Gönü
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Fevzipaşa, Fevzipaşa
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ovaesemen, Ovaesemen
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Sazlıca, Sazlıca
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Karasu, Karasu
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Arız, Arız
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Şahinköy, Şahin, Şahinköy
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Sultaniye
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Hüdavendigar
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Güngörmez, Güngörmez
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yenisarıbey, Yenisarıbey
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Okçular, Okçular
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ova Hamidiye, Hamidiye
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bakırköy
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Tabaklar, 378, Park, Sadık Yılmaz, Bandırma Yolu, Borsa, 36, Bandırma, 381, Sabri Bulut, 83, 371, 377, Dr. Rüştü Özüt, Nihat Oktay, 379, Halil Kurt, Hüsnü Eken, 372, 383, 89, 75, 87
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Nasrettin, 113, Karacaahmet
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Selimiye, 10, 53, 23, 8, 35, 27, İmaret, Yeniköy
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Hamidiye, 10, 35
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Runguşpaşa, Faruk Katırcı, 47, Park, 49, Dr. Rüştü Özüt, 75, 41, Atatürk, Hasan Ünaldı, Panayır
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Canbalı, Şifa, 422, Bandırma Yolu
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Abdullahpaşa, 14, Faruk Katırcı, 37, 43, 39, 10, Panayır
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Garipçe, 37, 73, Faruk Katırcı, Yusuf Derici, 47, Park, 71, 67, Atatürk, Hilmi Büyükşekerci, Dr. Rüştü Özüt, 10, 39, 69
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Mecidiye, 107, 105, Karacaahmet, 42, Turan Özek, 411, 415, 413, 111, Muhtar Hasan Kınalıoğlu, Üçkuyular, 48, 44, 118
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Hüdavendigar, 26, 351, 59, Yeniköy, 67, İmaret, 28, 53, 61, Şehit Tarık Koyuncuoğlu, 55, 35, 9, 57, Mustafa Kırımlı, 51, Karaosmanlar (Hüdavendigar), 65, 30, 24
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Hotanlı
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Tavşanlı, Bandırma, Halil Kurt, 395, 384, Sadık Yılmaz, 101, Bandırma Yolu, 89, 391, 421, Turan Özek, 99, 56
- Sebep: ENH Bakım
Karacabey
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 16:30 - 17:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Mamuriyet, 7, 9
- Sebep: ENH Bakım
4 HAZİRAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kestel
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gölcük, Gölcük Yukarı, Su Deposu Yolu, Çeşmebaşı, Mezarlık, Yenişehir, Dede Alanı, Gölcük Bursa, Mandıra, Hudede, Gölcük Bağlar, Gölcük Dik, Çaydamar, Taşlı, Gölcük Meydan, Serap, Gölcük Erguvan, Uzun Yol, Demirci, Gölcük Okul, Küllük
- Sebep: OG Hat Bakım
Kestel
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Soğuksu
- Sebep: ENH Bakım
Kestel
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Seymen
- Sebep: ENH Bakım
4 HAZİRAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dedeköy, Dedeköy 18, Dedeköy 5, Dedeköy 3, Dedeköy 16, Dedeköy 11, Dedeköy 1, Dedeköy 13, Dedeköy 7, Dedeköy 17, Dedeköy 2, Dedeköy 6, 1. Dede, Dedeköy 4, Dedeköy 8, Dedeköy 9, Dedeköy 12
- Sebep: OG Tesis Çalışması
4 HAZİRAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Alacaat, Alacaat
- Sebep: Ağaç Kesim
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Hacıahmet
- Sebep: Ağaç Kesim
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tepecik, Ulu
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Behram, Behram
- Sebep: AG Müşteri Talebi
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kabulbaba, Kabulbaba
- Sebep: OG Tesis Çalışması
4 HAZİRAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Ayvaköy, 5.(670), 4.(670), 2.(670), 6.(670)
- Sebep: AG Direk Deplase
Nilüfer
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Akçalar, Fidan(660), Sarı(660), Fıçıcı, Lale(660), Posta, Ara(660), Şehir, Orta, Koşar, Kuşçu, Stadyum
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Görükle, Ferah(500), Taşpınar(490), Ziraat(500), Atatürk(490), Mecidiye, Asımbey, Gün(500), Taşlık(500), Muammer Aksoy(500), Taşpınar, Zafer(500), Nar(500), Tanyeli
- Sebep: Ağaç Kesim
Nilüfer
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Doğanköy, Çiftlik
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 14:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Gümüştepe, 790
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 13:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Balkan
- Sebep: Abone Bağlama
4 HAZİRAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bayırköy
- Sebep: OG Hat Bakım
Orhangazi
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bayırköy
- Sebep: OG Hat Bakım
Orhangazi
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yeniköy, 2. Bölge, 3. Bölge
- Sebep: Abone Bağlama
Orhangazi
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Muradiye, D.S.İ. Pompa İstasyonu Yolu
- Sebep: Abone Bağlama
Orhangazi
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yenisölöz, Fabrika, Ayazma, Yenisölöz İsimsiz, Tekin, Torosköprü Evleri, 10 Nolu, Yenicami 12 Nolu, Bayır, Mezarlık, Uğur, Çınarlar, Yenisölöz 3 Nolu, Şimşek, Yenisölöz 4 Nolu, Yenisölöz Dere, Yenisölöz Kurtuluş, Yenisölöz 6 Nolu, Yenisölöz 9 Nolu, Belediye, Yenisölöz Gül, Hamam, Çeşme, Harmanlar, Zafer, Tepecik, Öcal, Yenisölöz 8 Nolu
- Sebep: Ağaç Kesim
Orhangazi
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 14:40 - 16:00 │ Süre: 1 saat 20 dakika
- Konum: Çeltikçi, Bağlar
- Sebep: Talep Açma - Kesme
Orhangazi
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Hürriyet, Muammer Aksoy, Hürriyet Barış
- Sebep: Ağaç Kesim
4 HAZİRAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ovaakça Çeşmebaşı, 16. Yayla, Gazi Erol, Akşemsettin, Alparslan, Arda, 9. Yurt, İstanbul, Tuna, 11. Vatan, Şeyh Şamil, Cem Sultan
- Sebep: AG Tesis Çalışması
4 HAZİRAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Burcun, Burcun
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Selimiye, Selimiye
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kıblepınar, Kıblepınar
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeniköy, Yeniköy
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Paşayayla, Paşayayla
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Fethiye, Fethiye
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Toprakocak
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çeltikçi, Çeltikçi
- Sebep: ENH Bakım
Yenişehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Karasıl
- Sebep: ENH Bakım
Yenişehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çardak
- Sebep: ENH Bakım
Yenişehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Koyunhisar
- Sebep: ENH Bakım
Yenişehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Marmaracık, Marmaracık, Eski Marmaracık
- Sebep: ENH Bakım
Yenişehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Menteşe
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Yenişehir
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Akçapınar
- Sebep: Bina OG Şalt Bakım
4 HAZİRAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Baruthane, Beyaz, 1. Çimen, 2. Kuyulu, 2. Yılmaz, 2. Yonca, 1. Ercan, 1. Yenice, 1. Aşa, 5. Güneş, Şehit Mehmet Eğilmez
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Yıldırım
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 13:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kazım Karabekir, 5. Kurt, Karacaali
- Sebep: Abone Bağlama
Yıldırım
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Cumalıkızık
- Sebep: Abone Bağlama
Yıldırım
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Balaban, Balaban, Toprakyolu
- Sebep: Abone Bağlama
Yıldırım
- Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Erikli, Enginar
- Sebep: Abone Bağlama